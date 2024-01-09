قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أيٍّ من أهدافها" في الحرب على قطاع غزة، رغم "التدمير وحرب الإبادة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية في أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في العاصمة القطرية (الدوحة)، التي انطلقت (السبت).

وأفاد هنية بأن "الأهداف المعلنة للحرب على غزة هي: القضاء على حركة حماس، واسترداد الأسرى، وتنفيذ خطة التهجير.. وإن العدو رغم التدمير والمجازر وحرب الإبادة فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه".

وأردف: "بعد 100 يوم فشلت الاستخبارات الصهيونية وحليفتها الغربية وطائرات مسيَّرة تحلّق فوق غزة، في تحرير أسير واحد على قيد الحياة من قطاع غزة".

وزاد: "الطريقة الوحيدة لخروج الأسرى الصهاينة أحياء من غزة هي الإفراج عن كل أسرانا في سجون الاحتلال".

وعن هدف التهجير مضى هنية قائلاً: "سقط الهدف بفعل صمود شعبنا وانغراسه في أرضنا (...) فقد دخل أهل غزة العالقون خارجها إليها، ولم يخرج سكانها خارجها (في أثناء الحرب)".

أما عن خسائر إسرائيل في الحرب، فقال هنية إنها "تحدث يومياً على يد أبطال المقاومة، وهي أكبر بكثير مما يعلِن عنه الاحتلال".

وتابع: "جبهة المقاومة في غزة قوية، متماسكة، واعدة، ولديها نَفَس استراتيجي طويل، وقيادة وتحكُّم وسيطرة، وهذا مبعث فخر لكل أبناء الأمة وأحرار العالم".

ووجَّه هنية كلامه إلى الحاضرين قائلاً: "السادة العلماء يمكن أن يشكِّلوا فِرقاً ووفوداً ويزوروا المسؤولين في دولهم (...) وحتى يمكنهم تشكيل وفود لزيارة كثير من الدول، للحديث حول فلسطين والقدس وضرورة وقف العدوان على غزة".

ودعا هنية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لإصدار رسالة خاصة إلى أهل غزة، تضمِّد جراحهم، وتساند مُجاهديهم، وتؤكد لهم التزامات علماء الأمة تجاههم، مجدداً "الدعوة لدعم صمود أهل غزة بكل الوسائل والطرق".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، فضلاً عن نزوح نحو 1.9 مليون شخص (نحو 85 بالمئة من سكان القطاع)"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.