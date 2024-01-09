أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية الثلاثاء، وقوع إصابات جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبيّ البلاد.

وقالت الوكالة إن "مسيّرة معادية إسرائيلية نفذت قرابة 09:20 صباحاً (07:20ت.غ) عدواناً استهدف سيارة على طريق الغندورية بصاروخ موجه"، وأضافت أن فرق الإسعاف توجهت إلى المكان مبيّنة "وقوع إصابات".

لكنّ مصدرَين مطّلعَين، أعلنا في وقت لاحق مقتل 3 أعضاء في حزب الله خلال استهداف السيارة التي كانت تُقِلّهم على طريق الغندورية .

حزب الله يرد

وردّاً على الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة خلال الأيام الأخيرة لعدد من قيادييه، نفّذ حزب الله هجوماً بطائرات مسيرة على مقر القيادة الشمالية.

في هذا السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إن "طائرة مسيرة انطلقت من لبنان سقطت في مقر القيادة الشمالية"، وأشارت إلى أنه "لم تقع إصابات".

ونشرت الإذاعة على منصة إكس مقطع فيديو للمسيّرة وقد انطلق منها الدخان بعد سقوطها في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي.

كانت الإذاعة أشارت إلى دويّ صفارات الإنذار في المنطقة الشمالية أكثر من مرة منذ ساعات الصباح.

من جانبه أعلن حزب الله الثلاثاء، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي بمدينة صفد، واستهداف عدة مواقع إسرائيلية أخرى.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف "‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية".‏

وأوضح أن هذا الاستهداف جاء في إطار "الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت (الثلاثاء الماضي)، وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد الأخ ‏المجاهد وسام الطويل (أمس الاثنين)".

والاثنين نعى الحزب في بيان "القائد وسام حسن طويل، (لقبه) الحاج جواد، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس" بعد استهدافه بغارة إسرائيلية.

والثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت حماس اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة كتائب القسام و4 من كوادر الحركة، في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية لشقة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

في السياق ذاته كان الحزب أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء في بيان، أن عناصره "استهدفوا موقع ‏المالكية الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وأُصيب إصابة مباشرة".

بدورها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بـ"إطلاق عدد من الصواريخ (من الجانب اللبناني) على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان"، بلا تفاصيل عن الجهة التي أطلقت الصواريخ.

من جهة أخرى، لفتت الوكالة إلى "تَعرُّض أطراف بلدة عيترون ووادي السلوقي وبلدتي حولا وميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع".

كانت المقاتلات الإسرائيلية استهدفت بالغارة التي نفّذَتها على كفركلا صباح اليوم، منزلاً من 3 طبقات وسوّته بالأرض، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية.

وفيما لم يصدر تَبنٍّ رسمي باغتيال العاروري بعد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقابلة متلفزة أجرتها معه القناة 14 العبرية الخاصة مساء الاثنين، مسؤولية تل أبيب عن اغتيال الطويل.

ويتواصل تبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا على جانبَي "الخط الأزرق" الفاصل.