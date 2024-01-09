تظاهر عشرات الأشخاص الثلاثاء أمام الفندق الذي التقى فيه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بمدينة تل أبيب.

ووفقاً لتقارير متطابقة أوردتها وسائل إعلام عبرية، شارك بالمظاهرة عشرات النساء الإسرائيليات والأمريكيات، وأفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين بقطاع غزة لدى الفصائل الفلسطينية إثر هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحمل المتظاهرون لافتات دعت إلى إعادة المحتجزين من غزة، بينها لافتة كُتب عليها "بايدن (الرئيس الأمريكي)، أنت وحدك يمكنك إنقاذهم"، وأخرى طالبت بإبرام اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

عرقلة وصول المساعدات لغزة

من جهة أخرى حاول أهالي أسرى إسرائيليين الثلاثاء، منع إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم قبل أن تمنعهم الشرطة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن "الشرطة الإسرائيلية اعترضت قافلة أهالي الرهائن، التي هدّدت بإغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي".

وأضافت: "كانت القافلة التي بدأتها عائلة الرهينة الإسرائيلي عمر فينكرت وعائلات أخرى، تهدف إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبة بأن تكون مشروطة بالإفراج عن الرهائن".

من جهتها قالت هيئة البثّ الإسرائيلية: "انتهت محاولة إغلاق أهالي المختطفين معبر كرم أبو سالم".

وأضافت: "قالت العائلات إنها تعتزم مواصلة الوصول إلى معبر كرم أبو سالم خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تنجح في منع وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كانت إسرائيل سمحت مؤخراً، تحت ضغط أمريكي، بإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.

وتحاول عائلات الأسرى الإسرائيليين الضغط بالطرق المختلفة على الحكومة للعمل من أجل إعادة الأسرى من قطاع غزة.

اجتماع ثنائي مع نتنياهو

يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة تل أبيب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "يلتقي نتنياهو في هذه الأثناء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، سيُعقد لاحقاً لقاء موسَّع مع أعضاء كابينت إدارة الحرب".

وسبق أن التقى بلينكن في تل أبيب أيضاً نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "شكر الوزير كاتس الرئيس (الأمريكي جو) بايدن ووزير الخارجية على دعمهما الثابت لدولة إسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، (الدعم) الذي تَجلَّى في مجموعة متنوعة من الطرق والوسائل".

وأضافت: "أكّد الوزير كاتس للوزير بلينكن أن إسرائيل لن تكون قادرة على إعادة المختطفين إلى ديارهم، وإعادة السكان إلى منازلهم في الجنوب والشمال، واستعادة الشعور بالأمن، إلا إذا هُزمت منظمة حماس وانسحب حزب الله (اللبناني)".

كان بلينكن وصل إلى إسرائيل أمس الاثنين في مستهَلّ زيارة تستمرّ حتى الأربعاء، واجتمع صباح اليوم مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وشكر هرتسوغ خلال لقائه بلينكن، الولايات المتحدة على دعمها إسرائيل، فيما انتقد بشدة الدعوى التي قدّمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي للأمم المتحدة، تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

من جهته قال الوزير الأمريكي إنه يرغب في النقاش مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن "المواقف" التي استمع إليها خلال جولته في المنطقة، التي شملت تركيا وقطر والإمارات والسعودية واليونان.

ومن المنتظَر أن يلتقي بلينكن أيضاً عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيما يلتقي رئيس المعارضة يائير لابيد صباح الأربعاء.

خامسة زيارات بلينكن

وهذه زيارة بلينكن الخامسة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد إعلام عبري بأن الهدف من الزيارة الحالية "بحث محاولات منع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وتَجنُّب توسُّع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية".

يُذكَر أنه قبل ساعات من وصول بلينكن إلى تل أبيب، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء "مرحلة جديدة" من الحرب بقطاع غزة، "أقلّ كثافة في القتال، وتشمل قوات برية وهجمات جوية أقلّ".

وتصاعدت المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي عقب اغتيال تل أبيب نائب رئيس مكتب حماس السياسي صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في حزب الله وسام طويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان الاثنين.

ومنذ بداية الحرب تقدّم واشنطن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ومخابراتي ودبلوماسي ممكن، ويعتبر منتقدون الولايات المتحدة "شريكة" في "جرائم حرب إسرائيلية" بغزة، إلا أن تصريحات بعض مسؤوليها تشير إلى معارضتها مسألة "التهجير القسري" للفلسطينيين.