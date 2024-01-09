أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الانفصالي شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات التركية تواصل التصدي بكل حزم للإرهابيين "الذين لا هدف لهم سوى إغراق المنطقة بالدم".

ولفتت إلى تحييد الإرهابيين الثلاثة بينما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمال سوريا.

يُذكر أن القوات التركية نفذت في السنوات الماضية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي داعش وYPG الإرهابيين.

كما طهّرت، عبر العمليات الثلاث، آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.