أعلنت شركة هاباغ لويد الألمانية للشحن البحري، الثلاثاء، استمرار العمل بقرارها تحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرة إلى أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر لا تزال خطرة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على موقعها: "وفقاً للبند 18 من بوليصة الشحن الخاصة بنا، المرتبطة بالمسائل التي تؤثر في الأداء، كان علينا اتخاذ قرار بتجنب قناة السويس والبحر الأحمر بأثر فوري".

وأشارت هاباغ لويد، المصنفة خامس أكبر شركة شحن بحري بالعالم، إلى أن السفن المبحرة بين الشرق والغرب، سلكت طريق رأس الرجاء الصالح، جنوب دولة جنوب إفريقيا.

ومنذ قرابة شهر تعلق الشركة الألمانية رحلاتها من مضيق باب المندب وقناة السويس، هرباً من أي هجمات قد تتعرض لها رحلاتها المرتبطة بإسرائيل، من جماعة الحوثي اليمنية جنوب البحر الأحمر.

والأحد، علقت شركة كوسكو للشحن البحري المملوكة للحكومة الصينية، رحلاتها إلى المواني الإسرائيلية، بسبب هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل، ليرتفع عدد الشركات المعلقة لرحلاتها إلى 18.

وفي اليوم نفسه، قالت شركة "Freightos.com" متعددة الجنسيات إن أجور الشحن البحري بين آسيا وأوروبا والأمريكتين قفزت بنسبة وصلت إلى 173% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب أزمة البحر الأحمر القائمة.

وتضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة المالية.