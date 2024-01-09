دار القمر الصناعي التركي توركسات 5A حول الأرض 1096 مرة، ضمن رحلة خدمته التي تستغرق 3 سنوات.

وأوضحت شركة توركسات في بيان الثلاثاء، أن 5A يعد أول قمر صناعي لتركيا من الجيل الخامس.

وأضافت أن توركسات 5A ساهم في رفع مستوى خدمات البث التلفزيوني والاتصالات التركية.

وأُطلق توركسات 5A إلى الفضاء بنجاح مطلع يناير/كانون الثاني 2021، من قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية بواسطة صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبيس إكس.

وتهدف أنقرة من إطلاق 5A إلى إدخال جميع المناطق الممتدة من الجمهوريات الناطقة بالتركية وصولاً إلى الصين في آسيا إضافة إلى إفريقيا وأوروبا ضمن نطاق تغطيتها، ما يعني أن ملايين من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار الصناعية التركية.

وفي تصريحات سابقة، قال جنك شن مدير عام شركة توركسات: "إن القمر 5A سيبدأ العمل بمدار جديد، ويغطي مناطق جغرافية واسعة ومختلفة، بأحدث التقنيات وبقدرات أكبر".

ولفت شن إلى أن القمر سيوفر خدمات اتصالات متميزة لتركيا، إضافة إلى بلدان في الغرب والشرق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.