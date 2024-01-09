سياسة
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الاجتماع الثاني.. اتفاق تركي-باكستاني-سعودي على تعزيز التعاون الدفاعي
اتفقت تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من البلدان الـ3، في مدينة راولبندي الباكستانية.
الاجتماع الثاني.. اتفاق تركي-باكستاني-سعودي على تعزيز التعاون الدفاعي
الاجتماع الثلاثي الأول والذي عقد في الرياض خلال أغسطس/آب 2023 / صورة أرشيفية: AA
9 يناير 2024

أجمعت تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية.

وحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، فإن مدينة راولبندي احتضنت اجتماعاً لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من البلدان الثلاثة.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثاني من نوعه، ناقش سبل التعاون الممكنة في مجال تقنيات المعدات الدفاعية، بما في ذلك البحث والتطوير.

وأكد إجماعَ تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية.

وجددت الدول الثلاث خلال الاجتماع تأكيدها أهمية توحيد الموارد الفكرية والتقنية والمالية والبشرية فيما بينها، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الدفاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا الخصوص.

المسؤولون العسكريون المشاركون في الاجتماع أكدوا كذلك عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين تركيا وباكستان والسعودية.

واتفقوا على عقد النسخة الثالثة من الاجتماع الثلاثي في فبراير/شباط المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان الاجتماع الثلاثي الأول قد عُقد في الرياض أيضاً خلال أغسطس/آب 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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