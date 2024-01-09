أجمعت تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية.

وحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، فإن مدينة راولبندي احتضنت اجتماعاً لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من البلدان الثلاثة.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثاني من نوعه، ناقش سبل التعاون الممكنة في مجال تقنيات المعدات الدفاعية، بما في ذلك البحث والتطوير.

وأكد إجماعَ تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية.

وجددت الدول الثلاث خلال الاجتماع تأكيدها أهمية توحيد الموارد الفكرية والتقنية والمالية والبشرية فيما بينها، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الدفاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا الخصوص.

المسؤولون العسكريون المشاركون في الاجتماع أكدوا كذلك عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين تركيا وباكستان والسعودية.

واتفقوا على عقد النسخة الثالثة من الاجتماع الثلاثي في فبراير/شباط المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان الاجتماع الثلاثي الأول قد عُقد في الرياض أيضاً خلال أغسطس/آب 2023.