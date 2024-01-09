بدأ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، التحقيق في الانفجار الذي وقع بشاحنة محملة بالمتفجرات وسط قطاع غزة، وأسفر عن مقتل 6 جنود، حسب إعلام عبري.

وكان 6 من جنود الجيش قُتلوا في قطاع غزة، بانفجار شاحنة محمَّلة بمتفجرات تابعة لهم في مخيم البريج (وسط)، وفق بيان الجيش.

وانفجرت الشاحنة بينما كان الجنود يستعدون لتفجير نفق بمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، أمس الاثنين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء: "فيما يتعلق بكارثة تفجير المواد الناسفة في البريج، يحقق الجيش فيما إن كانت نيران دبابة إسرائيلية هي التي تسببت في حدوث الانفجار الهائل".

من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية، إن "تقديرات الجيش تشير إلى أن الحادث يتعلق بقواعد السلامة الخاصة بالقوات الإسرائيلية".

وأضافت أنه "لم تكن عبوة ناسفة أو إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، هو ما أدى إلى تفعيل المواد الناسفة داخل النفق".

وتابعت: "من الاحتمالات التي جرى التحقيق فيها أيضاً، إطلاق دبابة النار على مبنى مجاور ما أدى إلى اشتعال المتفجرات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث إن الجيش "لا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنة والنفق الذي أراد الجنود تدميره، ناجماً عن انفجار المواد المتفجرة بشكل خارج عن السيطرة، أو لأن المتفجرات التي جرى وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عن السيطرة بواسطة شرارة أو شحنة ما كانت هناك".

وفيما أكدت وسائل الإعلام العبرية مقتل 6 جنود نتيجة للانفجار، تباينت الإحصاءات بشأن عدد الجرحى. وقالت هيئة البث إن الانفجار خلّف 3 مصابين، بينما ذكر موقع والا العبري أن عدد الجرحى جراء الانفجار ذاته 30 جندياً.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين، الثلاثاء، مقتل 9 جنود، من بينهم الستة الذين سقطوا في الانفجار.

وبذلك، يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 519، بينهم 185 قُتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.