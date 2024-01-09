استقبل الرئيس القرغيزي، صدر جباروف، الثلاثاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة بيشكيك.

وذكر بيان المكتب الإعلامي للرئاسة القرغيزية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول ملفات الطاقة والصحة والمال والأمن الإقليمي، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.

وتناول الجانبان الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى قرغيزيا (دون الإشارة إلى تاريخها) واجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي القرغيزي رفيع المستوى في بيشكيك.

ورحب جباروف بـ"الديناميكيات الإيجابية" لتطوير التعاون بين قرغيزيا وتركيا في مجموعة واسعة من المجالات.

وشدد على أهمية اجتماع اللجنة الحكومية القرغيزية التركية المزمع عقده في أنقرة من ناحية دعم الأجندة الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قدم فيدان شكره إلى الرئيس القرغيزي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأضاف أن الجهود المشتركة لزعيمي البلدين، حققت نتائج مهمة من خلال توسيع التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين، وفق البيان ذاته.

في السياق ذاته، التقى الوزير فيدان رئيسَ البرلمان القرغيزي نورلانبيك شاكييف، وتناولا تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وتطوير التعاون البرلماني الدولي.