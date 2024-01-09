سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس قرغيزيا يستقبل وزير الخارجية التركي ويرحب بتوسيع التعاون
استقبل الرئيس القرغيزي، صدر جباروف، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة بيشكيك، حيث تبادلا وجهات النظر حول ملفات الطاقة والصحة والأمن الإقليمي، وتناولا زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة لقرغيزيا.
رئيس قرغيزيا يستقبل وزير الخارجية التركي ويرحب بتوسيع التعاون
رئيس قرغيزيا يستقبل فيدان ويرحب بتوسيع مجالات التعاون / صورة: AA
9 يناير 2024

استقبل الرئيس القرغيزي، صدر جباروف، الثلاثاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة بيشكيك.

وذكر بيان المكتب الإعلامي للرئاسة القرغيزية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول ملفات الطاقة والصحة والمال والأمن الإقليمي، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.

وتناول الجانبان الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى قرغيزيا (دون الإشارة إلى تاريخها) واجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي القرغيزي رفيع المستوى في بيشكيك.

ورحب جباروف بـ"الديناميكيات الإيجابية" لتطوير التعاون بين قرغيزيا وتركيا في مجموعة واسعة من المجالات.

وشدد على أهمية اجتماع اللجنة الحكومية القرغيزية التركية المزمع عقده في أنقرة من ناحية دعم الأجندة الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قدم فيدان شكره إلى الرئيس القرغيزي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأضاف أن الجهود المشتركة لزعيمي البلدين، حققت نتائج مهمة من خلال توسيع التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين، وفق البيان ذاته.

في السياق ذاته، التقى الوزير فيدان رئيسَ البرلمان القرغيزي نورلانبيك شاكييف، وتناولا تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وتطوير التعاون البرلماني الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us