سياسة
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بعد استشهاد عشرات.. "الجنائية الدولية" تحقّق في جرائم بحق صحفيين في غزة
قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين في غزة، إذ استُشهد عشرات المراسلين الصحفيين بالقطاع جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
بعد استشهاد عشرات.. "الجنائية الدولية" تحقّق في جرائم بحق صحفيين في غزة
المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أنها تحقّق في استشهاد صحفيين في غزة / صورة: AA Archive 
9 يناير 2024

أكّدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحفيين في الحرب الإسرائيلية علي غزة، إذ استُشهد عشرات المراسلين.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية اشتشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية للحرب.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية الاثنين أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين".

وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو/حزيران 2014".

والأحد، أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد اثنين من صحفييها العاملين في قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة كانا بداخلها.

وتحدثت القناة في بيان عن "اغتيال الزميلين" مصطفى ثريا -الذي يعمل أيضاً مصور فيديو متعاوناً مع وكالة فرانس برس- وحمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح، بينما كانا "في طريقهما لتأدية عملهما" في القطاع لحساب الجزيرة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "أصاب إرهابياً كان يقود جهازاً طائراً يشكل تهديداً للقوات". وأضاف أنه "على عِلم بمعلومات مفادها أن مشتبهين بهما آخرَين كانا في المركبة نفسها أصيبا خلال الضربة".

وغداة استشهاد الصحفيين ثريا والدحدوح أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن "قلقها الكبير" إزاء "الحصيلة المرتفعة" للصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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