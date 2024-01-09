سياسة
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حزب الله يبادل إسرائيل القصف على حدود لبنان وينعى القتيل الرابع خلال يوم
أعلن "حزب الله" مقتل أحد عناصره في المواجهات المتواصلة مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه خلال اليوم إلى أربعة، وإلى 158 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في بيان أكد فيه استهداف تجمعات لجنود ومقر قيادة إسرائيلي.
حزب الله يبادل إسرائيل القصف على حدود لبنان وينعى القتيل الرابع خلال يوم
حزب الله يبادل إسرائيل القصف على حدود لبنان وينعى قتيله الرابع خلال يوم / صورة: AFP
9 يناير 2024

أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، مقتل أحد عناصره في المواجهات المتواصلة مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه خلال يوم إلى أربعة، وإلى 158 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيان "علي حسين برجي، من بلدة مركبا في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة من عناصره، بينما ترتفع الحصيلة إلى 158 قتيلاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد حزب الله باستهداف تجمع لجنود إسرائيليين بالصواريخ الموجهة في محيط ثكنة أدميت وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وصباح الثلاثاء، أصدر حزب الله عدة بيانات تشير إلى "استهداف مقر قيادة الشمال (للجيش الإسرائيلي) بمدينة صفد، وثكنة يفتاح، وموقع ‏البغدادي قبالة الحدود اللبنانية".

كما أكد في بيان نقلته قناة "المنار" التابعة له، أنه استهدف "التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع بياض بليدا (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابها إصابة ‏مباشرة".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس إن طائرات سلاح الجو قصفت خلال الساعات الماضية، بنى تحتية عسكرية عديدة لتنظيم حزب الله، في منطقة قرية كفر كلا بجنوب لبنان.

وأوضح أن طائرة تابعة لسلاح الجو أغارت على بنية تحتية للتنظيم في منطقة قرية يارون في جنوب لبنان، كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي النار على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وذكر الجيش أنه رصد خلال ساعات النهار "عدداً من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه "بعد التحذير من تسلل طائرة مسيّرة معادية شمال البلاد، جرى تحديد عدة أهداف جوية معادية اخترقت الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، واعتُرض أحدها بنجاح من الدفاع الجوي".

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال إسرائيل نائب رئيس مكتب" حماس" السياسي صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في "حزب الله" وسام طويل، الاثنين، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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