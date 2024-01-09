ستعقد في مدينة العقبة جنوب الأردن قمة ثلاثية غداً الأربعاء، تجمع الملك عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات "الخطيرة" في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، أن القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وستعقد القمة بالتزامن مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لعدد من دول المنطقة.

والاثنين، وصل بلينكن إلى تل أبيب، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي كذلك زعيمَ المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.