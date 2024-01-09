قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، الثلاثاء: "إن المستشفيات في قطاع غزة يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به بيربوك عقب زيارتها لحدود مدينة رفح المصرية مع قطاع غزة.

وأشارت بيربوك إلى أن وضع الرعاية الصحية في غزة "كارثي"، مضيفة: "يجب أن تكون مستشفيات غزة قادرة على أداء مهامها".

وشددت على ضرورة أن يكون الأطباء في غزة قادرين على العمل، وأن يكون لديهم ما يكفي من الأدوية.

ولفتت إلى أهمية ضمان وصول المنظمات الإغاثية إلى القطاع، مشيرة إلى وجود 3 آلاف شاحنة محملة بمساعدات إنسانية تنتظر الدخول عند معبر رفح.

وأضافت: "لم تعد الشاحنات قادرة على الانتظار لأيام أخرى في عنق الزجاجة، نحن بحاجة إلى بوابة حدودية يمكنها العمل 24 ساعة".

وأكدت أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان عمل البوابة الحدودية في جميع الأوقات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.