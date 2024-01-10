قالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، إن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 18 طائرة مسيرة وصاروخَي كروز مضادَّين للسفن وصاروخاً باليستياً مضادّاً للسفن، أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية أمس الثلاثاء على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرّات البحرية الدولية.

وقالت سنتكوم في بيان إنّ "الحوثيين المدعومين من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ باليستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنّ القوات الأمريكية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخَي كروز وصاروخاً بالستياً.

وأوضح أنّ التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات F-18 أقلعت من متن حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور وثلاث مدمرات أمريكية ومدمرة واحدة بريطانية.

وأكدت أنه لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو بشرية، مشيرة إلى أن هذا هو الهجوم السادس والعشرون للحوثيين على خطوط الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأدّت هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على سفن تمرّ عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة العالمية منذ أسابيع.

ويقول الحوثيون إن "الهجمات تأتي ردّاً على الحرب الإسرائيلية في غزة".

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات "لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر".