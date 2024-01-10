رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماساً تقدّمت به وسائل إعلام عالمية للسماح لصحفييها بدخول قطاع غزة.

وزعمت المحكمة أنّ الأوضاع الأمنية في قطاع غزة تبرّر القيود المفروضة، إذ قالت إن دخول الصحفيين بشكل مستقلّ يمكن أن "يُعرّض للخطر" الجنود الإسرائيليين، وفق ادِّعائها.

وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة أنّ السماح لصحفيين بدخول غزة قد يؤدّي إلى "الكشف عن تفاصيل العمليات"، بما في ذلك مواقع القوات والعناصر بشكل يمكن أن "يعرّضهم لخطر حقيقي".

وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّه يُسمح للصحفيين الأجانب والإسرائيليين بالوصول المحدود إلى غزة "تحت حراسة الجيش الإسرائيلي".

"غير مُقنِع"

وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس التي تقدّمت بالالتماس بصفتها تمثّل عشرات المنظمات الإعلامية العالمية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عن "خيبة أملها" إزاء الحكم.

وجاء في بيان أصدرته، الثلاثاء، أنّ "الحظر الذي فرضته إسرائيل على دخول الصحافة الأجنبية المستقلة إلى غزة، لمدّة 95 يوماً متواصلاً، غير مسبوق".

وقالت الرابطة إنّ الحراسة العسكرية "تنحصر في وسائل إعلام أجنبية منتقاة"، وإنّها "تخضع لرقابة مشدّدة".

ورأت الرابطة أنّ مخاوف إسرائيل بشأن الإبلاغ عن مواقع القوات غير مقنعة مع مواصلة صحفيين فلسطينيين العمل في غزة، مشدّدةً على وجوب تمكين الصحافة الأجنبية من دخول مناطق في غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.

من جهتها، أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها تحقق في جرائم محتملة بحقّ صحفيين في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث استُشهد عشرات المراسلين.

والاثنين، قال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن "عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة مرتفع للغاية".

وأضافت فلورنسيا سوتو، عن المكتب الأممي، في مؤتمر صحفي: "رأينا هذه التقارير المروعة، ونحن قلقون للغاية بشأن مقتل الصحفيين في غزة، ونعلم أن العدد مرتفع للغاية خلال الفترة القصيرة التي بدأ فيها الصراع".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، إثر ذلك، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 23 ألفاً و210 شهداء، و59 ألفاً و167 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.