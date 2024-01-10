نفَّذ الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اقتحامات واسعة لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة.

وأُصيب 13 فلسطينياً، الأربعاء، غالبيتهم بالرصاص الحي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ الفجر، عملية عسكرية في مدينة نابلس، حيث اقتحمت القوات المدينة من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات.

واندلعت اشتباكات عنيفة إثر تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي.

وأضاف الشهود أنه "يُسمع بين حين والآخر تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات في البلدة القديمة، فيما تجري محاصرة عدة منازل".

وأفادت مصادر محلية باعتقال نصر مبروكة، شقيق الشهيد الشيشاني من حارة قيسارية في نابلس.

كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية لنابلس، تمركزت في محيط البلدة القديمة وفي منطقة السوق الشرقية.

وكان الجيش قد نفّذ عملية عسكرية في مدينة ومخيم جنين استمرت نحو 8 ساعات، فجر اليوم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة وسماع انفجارات، حسبما أفاد الشهود.

وأوضح الشهود أن "جرافات عسكرية شرعت بتجريف عدة شوارع في المخيم، وتدمير ممتلكات، في حين نفَّذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية، وعمل على تفتيشها وتخريب محتوياتها والتحقيق ميدانياً مع عشرات المواطنين".

وبيَّن الشهود أن الجيش "فصل المخيم عن محيطه، وسط غطاء من طائرات مُسيّرة في سماء المخيم والمدينة".

​​​​​​​وشهدت مدن طولكرم ورام الله والبيرة، وعدة مخيمات وبلدات بالضفة الغربية اقتحامات مماثلة.

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي "نفّذ حملة اعتقالات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية".

كانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت في بيان، الثلاثاء، إن إسرائيل "تُقطّع" أوصال الضفة الغربية المحتلة، وتضمّها تدريجياً بـ"قوة الاحتلال"، و"تشلّ" حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية، وتكرس "أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير (في الضفة)"، محذرةً من دفع "إسرائيل المتعمَّد الأوضاع في الضفة الغربية نحو انفجار وشيك".