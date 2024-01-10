سياسة
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حماس رداً على بلينكن: موقف أمريكا من جرائم الإبادة استخفاف بالقانون الدولي
عدّت حركة حماس الموقف الأمريكي من دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل للنظر في جرائم الإبادة بغزة "محاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن أداء دورها"، وذلك بعدما رأى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الدعوى "تَصرِف العالم عن جهود السلام والأمن".
حماس رداً على بلينكن: موقف أمريكا من جرائم الإبادة استخفاف بالقانون الدولي
لقاء وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب / صورة: Reuters
10 يناير 2024

قالت حركة حماس، الأربعاء، إن المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "استخفاف بالقانون الدولي".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تل أبيب، إن "أمريكا تعتقد أن دعوى جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل تَصرِف العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن".

وأضافت حماس، في بيان، الأربعاء، أن الموقف الأمريكي من دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل للنظر في جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة "استخفاف بالقانون الدولي ومحاولة أمريكية لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن أداء دورها".

وتابع البيان أن موقف واشنطن يأتي "في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع".

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية مجدداً "إلى التوقف عن سياساتها التي تُطيل أمد العدوان والإبادة المرتَكَبة في قطاع غزة، والعمل فوراً على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكفّ عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيونية".

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، الخميس، الاستماع إلى مواقف إسرائيل وجنوب إفريقيا على مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد تل أبيب، بهدف محاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وانتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بشدة دولة جنوب إفريقيا على خلفية تقدمها بدعوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال هرتسوغ، الثلاثاء، في مستهلّ لقاء جمعه ببلينكن في تل أبيب: "ستبدأ الخميس الإجراءات في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية المفترضة"، مضيفاً: "لا يوجد شيء أكثر بشاعةً وسخافةً من هذا الادّعاء"، على حد قوله.

ووجه هرتسوغ الشكر، أمام بلينكن، إلى الولايات المتحدة على دعمها إسرائيل، وقال: "ممتنون جداً لكم على دعمكم والتزامكم الثابت بسلامة إسرائيل، والتأكد من فوز إسرائيل في هذه الحرب".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا الدعوى القضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وكانت الدولة الإفريقية قد علّقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، علاقاتها مع إسرائيل احتجاجاً على هجماتها المدمرة في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت حتى الثلاثاء، 23 ألفاً و210 شهداء، و59 ألفاً و167 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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