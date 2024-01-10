سياسة
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أخفاه عن الجميع.. مركز طبي يكشف إصابة وزير الدفاع الأمريكي بسرطان البروستات
كشف مركز طبي عسكري في الولايات المتحدة، عن تفاصيل إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بسرطان البروستات وخضوعه لعملية جراحية، وذلك بعد أن أثار إخفاء المرض جدلاً حاداً في واشنطن.
أخفاه عن الجميع.. مركز طبي يكشف إصابة وزير الدفاع الأمريكي بسرطان البروستات
أخفى أوستن تفاصيل مرضه عن الجميع بمن فيهم بايدن / صورة: AP
10 يناير 2024

قال مستشفى "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة، إن وزير الدفاع لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات.

وأوضح المستشفى في بيان، الثلاثاء، أن أوستن دخله في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي وخضع لعملية جراحية ناجحة تحت التخدير العام.

وأضاف أن الوزير تعافى من عمليته من دون مشكلات، وعاد إلى منزله صباح اليوم التالي، لكنه دخل المستشفى مرة أخرى في 1 يناير/كانون الثاني الجاري بسبب مضاعفات مرتبطة بالعملية.

يشار إلى أن الإعلان المتأخر لوزارة الدفاع عن دخول الوزير أوستن المستشفى في 5 يناير/كانون الثاني، أثار جدلاً في الولايات المتحدة، إذ إن كبار المسؤولين بمن في ذلك الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس علموا بعد أيام بدخول أوستن المستشفى.

ويلي أوستن بايدن مباشرةً في ترتيب القيادة بالجيش الأمريكي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحاً في أي لحظة للتصدي لأي أزمة تتعلق بالأمن القومي.

لذلك، دعا بعض الجمهوريين، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى إقالة أوستن من منصبه، لكن البنتاغون قال إنه لا يعتزم الاستقالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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