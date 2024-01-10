سياسة
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في يوم الصحفيين العاملين.. ألطون: أزمة الحقيقة من أهم مشكلات العالم اليوم
هنّأ رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام بمناسبة "يوم الصحفيين العاملين"، وأكد أن "أزمة الحقيقة" باتت من أهم مشكلات العالم اليوم.
في يوم الصحفيين العاملين.. ألطون: أزمة الحقيقة من أهم مشكلات العالم اليوم
ألطون يهنّئ الصحفيين بيوم "الصحفيين العاملين" / صورة: TRT Arabi
10 يناير 2024

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن حملات التضليل الإعلامية باتت تشكل تحدياً رئيسياً في العالم، كما أثنى في ذلك على الصحفيين الذين يعملون بما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية المهنية.

جاء ذلك في منشور لألطون، الثلاثاء، على حسابه عبر منصة إكس، بمناسبة "يوم الصحفيين العاملين" الموافق 10 يناير/كانون الثاني.

وقال ألطون: "وسائل الإعلام هي أحد العناصر التي لا غِنى عنها للديمقراطية٬ إذ تنير الجمهور بمعلومات دقيقة وموضوعية وحيادية وخالية من التحيزات".

وأضاف: "جميع الصحفيين الذين يعملون في ضوء الحقيقة وبما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية المهنية٬ يجب اعتبارهم منتمين إلى مهنة تحظى باحترام كبير".

وأشاد ألطون بالدور المهم الذي يلعبه الصحفيون اليوم في إعلان الإنجازات التي حققتها تركيا على الصعيدين المحلي والدولي بعد أن "تركنا وراءنا الذكرى المئوية لجمهوريتنا، وأدركنا القرن التركي بقيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان".

في السياق ذاته، أشار ألطون إلى أن "أزمة الحقيقة من أهم مشكلات عالم اليوم، وفي هذا النطاق، أصبحت حملات التضليل المتواصلة تحدياً رئيسياً".

ونوّه بأن "الصحفيين الذين أخذوا على عاتقهم التعبير عن الحقيقة والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والصحفية، يُعدّون إحدى أقوى ركائزنا".

وشدد على أن "الحفاظ على ثقافة إعلامية عادلة في بلدنا وعلى الصعيد الدولي، هو أحد العناصر التي لا غِنى عنها لعالم أكثر ازدهاراً وسلاماً".

واستذكر ألطون الواقع المأساوي واللا إنساني الذي يعيشه الصحفيون في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال إن "الأحداث التي وقعت في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تكشف عن أن الصحفيين، الذين يؤدون واجباً بالغ الأهمية تجاه الإنسانية، قد حُرموا من حرّية الصحافة والحق في تلقي الأخبار، ناهيك بحقهم في العيش".

وأعرب عن أسفه لفقدان أكثر من 100 صحفي حياتهم وإصابة الكثير من العاملين في مجال الصحافة في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وختم ألطون حديثه بتهنئة "جميع الصحفيين والإعلاميين الذين يعملون بإخلاص ليل نهار٬ والذين يسعون جاهدين لأداء مهنتهم على مبدأ الحق٬ والذين لا يتنازلون عن الحق والعدالة والموضوعية٬ بمناسبة (10 يناير/كانون الثاني يوم الصحفيين العاملين) وأتمنى لهم التوفيق في عملهم".

وأكد أن "دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ستواصل في الفترة المقبلة حماية حقوق وقوانين الصحفيين، وتسهيل حياتهم المهنية، ودعمهم في أداء عمل مثالي في جميع أنحاء العالم، كما نفعل اليوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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