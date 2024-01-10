أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن طاجيكستان وقرغيزيا ستُنهيان النزاع الحدودي بينهما رسمياً في مارس/آذار المقبل، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة الطاجيكية دوشنبه، الأربعاء، حيث يزور الوزير التركي طاجيكستان قادماً من قرغيزيا، والتقى نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، والرئيس إمام علي رحمان، وأكد فيدان أن لقاءه مع الأخير كان مثمراً للغاية.

وأوضح فيدان في التصريح الصحفي، الأربعاء، أنه أبلغ الرئيس الطاجيكي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة طاجيكستان العام الحالي.

تعاون مشترك ومثمر

وقال فيدان إن تركيا وطاجيكستان مصممتان على دفع العلاقات على جميع المستويات والمجالات من خلال المبادرات والإرادة المشتركة التي أظهرها رئيسا البلدين.

وأكد الحاجة إلى العمل على تحسين العلاقات بين البلدين في عديد من المجالات، خصوصاً الاقتصاد والأعمال والأمن والتعليم والسياحة، مضيفاً: "أجرينا محادثات بشأن إمكان رجال الأعمال الأتراك العمل بشكل أكبر في طاجيكستان".

وأشار إلى أنهم تبادلوا الآراء بشأن إزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار، وقال: "أجرينا مناقشات حول نوع التدابير التي يمكن اتخاذها لتشجيع رجال أعمالنا على زيادة الاستثمار، وفي هذا السياق، من المقرر عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة قريباً".

وشدد فيدان على أنه بحث مع الرئيس رحمان كيفية مواصلة أنشطتهم في مجال التعاون التعليمي، مضيفاً: "مسألة تلقي مزيد من الطلاب الطاجيكيين تعليمهم في تركيا مدرجة على جدول أعمالنا، وهناك طلب جدّي من الجانب الطاجيكي في هذا الصدد".

ولفت إلى أن مباحثاته تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، قائلاً: "إن شاء الله ستُنهي طاجيكستان وقيرغيزيا نزاعهما الحدودي رسمياً في مارس/آذار، وستحققان خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة".

وتشهد حدود قرغيزيا وطاجيكستان خلافات تتعلق بمسافة 503 كلم من الحدود البالغة قرابة 970 كلم، ومن وقت لآخر كانت القوات المسلحة للبلدين تنخرط في هذه الخلافات التي بدأت بين السكان الذين يعيشون في القرى الحدودية.

وفي الاشتباك المسلح الأخير الذي وقع في 14 سبتمبر/أيلول 2022، قُتل عشرات الأشخاص من الجانبين.

ولفت فيدان إلى أن طاجيكستان تولي أهمية أيضاً للاستقرار في المنطقة، وذكر أنه جرت مناقشة قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في الاجتماعات الثنائية التي أجراها.