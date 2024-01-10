استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأربعاء)، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وعقد بلينكن فور وصوله اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني، بحثا فيه آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس وبلينكن أكدا خلال اللقاء أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من أداء دورها.

وحذر عباس من خطورة المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تسعى لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، ومن الضفة الغربية.

وجدد التأكيد أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي جزء منه".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي".

يشار إلى أنه بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابةً عن الفلسطينيين، وتُجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية فيما تُعرف بأموال المقاصة، ويثير هذا الإجراء خلافات مستمرة.

وأكد عباس "ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لنتمكن من تنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية".

وعقب اللقاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد "موقف واشنطن الثابت وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، والعيش في سلام وأمن".

قمع مظاهرات في الضفة

أشعلت زيارة بلينكن فتيل غضب شعبي واسع في الضفة الغربية المحتلة، حيث خرج عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، في مسيرة احتجاجية وسط مدينة رام الله للتنديد بزيارة الوزير الأمريكي.

وانطلقت المسيرة من ميدان المنارة وسط رام الله، وجابت عدة شوارع.

ورفع المشاركون لافتات، وهتفوا بشعارات جميعها تندِّد بالدور الأمريكي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما اتهموا إدارة الرئيس جو بايدن، بـ"مشاركة إسرائيل في حربها".

وحاول المشاركون الوصول إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، تزامناً مع عقد لقاء بين بلينكن والقيادة الفلسطينية، غير أن الأمن أغلق محيط المكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداوَلة على مواقع التواصل الاجتماعي قمع قوات الأمن الفلسطينية المتظاهرين.

ومساء الاثنين، وصل بينكن إلى إسرائيل في زيارة هي الخامسة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار جولة إقليمية بدأها بتركيا واليونان وشملت أيضاً السعودية والأردن وقطر والإمارات ومصر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​