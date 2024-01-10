يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم السادس والتسعين على التوالي لحربه على غزة، مخلّفاً عشرات الشهداء والجرحى، الذي ارتفعت حصيلتهم إلى 23 ألفاً و357 شهيداً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، إن إسرائيل ارتكبت "14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال آخر 24 ساعة، راح ضحيتها 147 شهيداً وأُصيب 243".

وأعلنت الوزارة، في بيان، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ بدئها إلى "23 ألفاً و357 شهيداً، و59 ألفاً و410 مصابين"، وذلك منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وسقط 3 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مزارعين شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

واستُشهد 15 فلسطينيّاً وأصيب عشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ لمنزل مأهول يعود لعائلة نوفل غرب مدينة رفح جنوب القطاع، نُقل غالبيتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

كما سقط شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي على منزلَين في جباليا شمالي القطاع، بالإضافة إلى شهيدَين في قصف إسرائيلي شرق خان يونس.

وجرى انتشال جثامين 4 شهداء بعد قتلهم بنيران قناصة الاحتلال وسط خان يونس، أمس الثلاثاء.

كما أصيب فلسطينيون بجروح بعد إطلاق مسيّرات إسرائيلية النار على مواطنين في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استهدف قصف إسرائيلي سيارةً قرب ملعب فلسطين بحي الرمال مخلّفاً شهيداً و5 جرحى.

كما استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب غزة، ونُقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمَي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيّاً على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف الصاروخية صوب منازل المدنيين في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة بحر وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

هدم مبانٍ

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أنهى عملية هدم آلاف المنازل في غزة، ومن المقرر تنفيذ عمليات مماثلة في أجزاء أخرى من القطاع بداعي توفير الأمن للبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأشارت إلى أن "الهدم شمل المناطق الحضرية الشرقية لحي الشجاعية، الواقع على تلة منخفضة تُطل على كيبوتسات ناحال عوز وكفار عزة، والحي الشرقي لبيت حانون المواجه لبلدة سديروت، فضلاً عن الأجزاء الشمالية من بيت حانون، الواقعة مقابل موشاف (مستوطنة) نتيف هاسارا".

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر "تنفيذ عمليات مماثلة في أجزاء أخرى من غزة، بما في ذلك خزاعة جنوب غزة، مقابل مستوطنات المجلس الإقليمي أشكول".

واعتبرت أن عمليات الهدم الواسعة في الأحياء الفلسطينية "بداعي توفير الأمن للبلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة".

انسحاب من دير البلح

على صعيد متصل، انحسبت آليات عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، من منطقة أبو هولي الجنوبية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة والفاصلة بينها وبين مدينة خان يونس، وذلك بعد مرور نحو شهر على محاولات التوغل.

وتعرضت منطقة أبو هولي بمساحاتها الخضراء "لتدمير واسع وكبير جراء قصفها وتجريفها خلال التوغل الإسرائيلي"، وفق شهود عيان، أكدوا أن الأراضي الزراعية تحولت إلى أكوام من الرمال "فيما اقتُلعت الأشجار، ودُمِّرت المنازل التي كانت موجودة هناك".

ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو للانسحاب الإسرائيلي، كشفت عن دمار هائل في المنطقة وحفر أرضية بأقطار كبيرة خلفها القصف للأراضي الزراعية والتجريف المتكرر.

وقبل نحو شهر، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة أبو هولي والمطاحن الواقعة بين جنوب دير البلح وشمال خان يونس.

شهيد كل 11 ساعة

من جهته، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن قطاع غزة يشهد استشهاد 11 شخصاً كل ساعة، وذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أنه "من غير المفهوم دعوة مجلس الأمن لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة وحماية المدنيين هناك، مع عدم دعوته في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار".

وتابع: "يوجد جحيم على وجه أرض غزة منذ 90 يوماً.. توجد مذبحة منذ 90 يوماً.. كم يجب أن يُقتل من الفلسطينيين كي يُقال كفى؟!".

ولفت إلى "مقتل 1% من إجمالي سكان غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، موضحاً أنه حال مقارنة هذه النسبة بالولايات المتحدة، فإن ذلك يعني مقتل 3 ملايين أمريكي.