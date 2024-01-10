واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، قصف مناطق لبنانية، ما أسفر عن مقتل مسؤول في "سرايا المقاومة" التابعة لحزب الله، وجُرح آخر، لترتفع حصيلة قتلى الحزب جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 159.

وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، قصف أهداف لـ"حزب الله" بكفر شوبا ومنطقة الخيام واللبونة والناقورة في لبنان.

وبيَّن في تصريح مكتوب أن طائراته الحربية أغارت على بِنى تحتية ومبنى عسكري لـ"حزب الله" في منطقة اللبّونة، كما قصفت خلال الليلة الماضية مقر قيادة عسكري للحزب في كفر شوبا.

وتابع: "كذلك، أغارت قوات الجيش الإسرائيلي ودمّرت أمس موقع استطلاع لحزب الله في منطقة الخيام".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "أغارت قوات الجيش في ساعات الصباح على مبنى عسكري في منطقة الناقورة استُخدم لإطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (رسمية) بأن الطيران المسيَّر الإسرائيلي أطلق بعد منتصف ليل الثلاثاء، صاروخاً باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا، ما أدّى إلى مقتل (ن.ق) وجرح مواطن آخر.

بدوره، أكد "حزب الله" في بيان نبأ مقتل أحد عناصره "نابغ أحمد القادري - أبو علي (لقبه)، من بلدة كفرشوبا"، وقال إنه "ارتقى على طريق القدس".

وقال مصدر محلي في بلدة كفرشوبا، إن المُسيَّرة الإسرائيلية "استهدفت منزل المدعو إبراهيم يوسف قصب، ما أدى إلى مقتل المسؤول في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله نابغ القادري".

وأطلق "حزب الله" في عام 1997 ما يُعرف بـ"سرايا المقاومة اللبنانية" بهدف مقاومة إسرائيل التي كانت تحتل جنوب لبنان آنذاك، وتضم مقاتلين لبنانيين من مختلف الطوائف، خصوصاً من المسلمين السنَّة، كون الانتساب إلى الحزب بصورته المعروفة يقتصر على المسلمين الشيعة.

وعلى صعيد آخر، أفادت الوكالة اللبنانية بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارات على أحراج اللبونة، شرق الناقورة، سُمع صداها في صُور، جنوب غرب لبنان، كما دوّت صفارات الإنذار في المقر العام لقوات (حفظ السلام الدولية) اليونيفيل في الناقورة".

خراطيم تضخ مواد حارقة من إسرائيل

في سياق متصل، عثرت دورية مشتركة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل"، الأربعاء، على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من الجانب الإسرائيلي، في منطقتين حدوديتين جنوب لبنان.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "عناصر وحدته المختصة عملت على تفكيك الخراطيم بحضور عناصر اليونيفيل، وفي أثناء ذلك تعرضوا لرمايات معادية دون وقوع إصابات".

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال تل أبيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، بالضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في "حزب الله" وسام طويل، بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان في 8 من الشهر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء و59 ألفاً و167 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.