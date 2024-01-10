سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان: تركيا لا تدع الخيانة والإرهاب بلا حساب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده "ربما تُمهل لكنها لا تدع الخيانة والإرهاب من دون حساب".
الرئيس أردوغان: تركيا لا تدع الخيانة والإرهاب بلا حساب
الرئيس أردوغان: تركيا لا تدع الخيانة والإرهاب بلا حساب / صورة: AA
10 يناير 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده "ربما تُمهل لكنها لا تدع الخيانة والإرهاب من دون حساب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فاعلية أقيمت بالعاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس جهاز الاستخبارات التركي (MİT).

وقال الرئيس أردوغان: "الجمهورية التركية ربما تُمهل لكنها لا تدع الخيانة والإرهاب من دون حساب".

وأضاف: "الجميع يتقبل حقيقة أن ترك يا تعزز يوماً بعد آخر مكانتها كقوة مؤثرة وصانعة ألعاب على رقعة الشطرنج العالمية".

وتابع: "ندافع بشجاعة عن مصالح أمتنا، سواء في المجال الدبلوماسي أم العسكري، باتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب".

ولفت إلى أن "جهاز الاستخبارات التركي لا يدع الإرهابيين يلتقطون أنفاسهم بفضل شبكة مصادره الواسعة وقدراته التكنولوجية المتقدمة".

وأردف "جهاز الاستخبارات التركي ردّ بشكل واضح جداً على من يهددوننا عبر تفكيك شبكة التجسّس الإسرائيلية في بلادنا"، وتابع: "انتظروا فهذه خطوة أولى وستعرفون تركيا بحق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us