أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده "ربما تُمهل لكنها لا تدع الخيانة والإرهاب من دون حساب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فاعلية أقيمت بالعاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس جهاز الاستخبارات التركي (MİT).

وقال الرئيس أردوغان: "الجمهورية التركية ربما تُمهل لكنها لا تدع الخيانة والإرهاب من دون حساب".

وأضاف: "الجميع يتقبل حقيقة أن ترك يا تعزز يوماً بعد آخر مكانتها كقوة مؤثرة وصانعة ألعاب على رقعة الشطرنج العالمية".

وتابع: "ندافع بشجاعة عن مصالح أمتنا، سواء في المجال الدبلوماسي أم العسكري، باتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب".

ولفت إلى أن "جهاز الاستخبارات التركي لا يدع الإرهابيين يلتقطون أنفاسهم بفضل شبكة مصادره الواسعة وقدراته التكنولوجية المتقدمة".

وأردف "جهاز الاستخبارات التركي ردّ بشكل واضح جداً على من يهددوننا عبر تفكيك شبكة التجسّس الإسرائيلية في بلادنا"، وتابع: "انتظروا فهذه خطوة أولى وستعرفون تركيا بحق".