سياسة
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لأول مرة منذ بدء الحرب.. قمة أردنية مصرية فلسطينية بهدف "إنقاذ" أهالي غزة
تُعقد بمدينة العقبة في الأردن، لأول مرة منذ بدء الحرب، قمة أردنية مصرية فلسطينية، تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لإنقاذ أهالي القطاع.
لأول مرة منذ بدء الحرب.. قمة أردنية مصرية فلسطينية بهدف "إنقاذ" أهالي غزة
لأول مرة منذ حرب غزة.. قمة أردنية مصرية فلسطينية بالعقبة / صورة أرشيفية: AA
10 يناير 2024

أعلنت الرئاسة المصرية، الأربعاء، أن القمة الثلاثية الرئاسية في مدينة العقبة بالأردن والمقررة اليوم، تهدف إلى "تكثيف جهود إنقاذ أهالي غزة".

جاء ذاك في بيان للرئاسة، بشأن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القمة التي أعلنها الأردن الثلاثاء، وتأتي بعد ساعات من لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.

وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان أن السيسي، "يتوجه اليوم إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية".

وأشارت إلى أن القمة "تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية".

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس المصري خلال القمة "الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، وفق البيان ذاته.

وتجمع قمة مدينة العقبة الأردنية، الأربعاء، الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وهي الأولى لهم منذ اندلاع الحرب علي قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي القمة مع حلول اليوم الـ95 من الحرب الإسرائيلية على غزة، وبالتزامن مع جولة يجريها بلينكن للمنطقة وفي ظل استمرار إسرائيل في حربها ضد القطاع من أكثر من 3 أشهر.

وبحسب الديوان الأردني، تهدف القمة إلى بحث التطورات "الخطيرة" في القطاع ومستجدات الضفة الغربية، كما تعد جزءاً من "جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع".

وأعلن الأردن ومصر أكثر من مرة تشاركهما بالموقف إزاء عملية تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، إذ اعتبرها السيسي "خطاً أحمر" كما هو الحال للملك عبد الله الثاني، لكن المملكة أضافت أيضاً على لسان عدد من مسؤوليها أن أي محاولات في هذا الشأن ستكون بمنزلة "إعلان حرب".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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