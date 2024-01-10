أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية "تقدم الدعم لإسرائيل" في البحر الأحمر، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وأوضحت الجماعة، في بيان على منصة "تليغرام"، أن العملية "رد أوليّ على الاعتداء الغادر" الذي تعرضت له قواتها بالبحر الأحمر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، من "قوات العدو الأمريكي".

وأشارت إلى أن قواتها نفذت عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيّرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الإسرائيلي.

وأكدت الجماعة، في بيانها، أنها "لن تتردد في التعامل المناسب مع التهديدات المُعادية كافة ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".

وقالت إن قواتها مستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر "حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

تهديد بريطاني للحوثيين

في المقابل، أعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، الأربعاء، أن قوات بلاده أحبطت بالتعاون مع قوات البحرية الأمريكية "أكبر" هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر منذ بدئها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال غرانت عبر منصة "إكس": "خلال الليل (الثلاثاء) نجحت سفينة دياموند (البريطانية)، إلى جانب السفن الحربية الأمريكية، في صدّ أكبر هجوم من الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر حتى الآن".

وأكد أن السفينة "دياموند" دمرت، باستخدام صواريخ وأسلحة (سي فايبر - sea viper) عديداً من الطائرات المسيرة الهجومية المتجهة إليها وإلى السفن التجارية في المنطقة، دون وقوع إصابات أو أضرار للسفينة.

وجدد شابس تأكيده أن المملكة المتحدة وحلفاءها تعتبران هذه الهجمات "غير قانونية وغير مقبولة على الإطلاق"، وهدد منفذيها قائلاً: "إذا استمرّت (هذه الهجمات) فإن الحوثيين سيتحملون العواقب، سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح الأبرياء والاقتصاد العالمي".

ومساء الثلاثاء، أعلن شابس عبر منصة "إكس" أن "سفينة إتش إم إس - ريتشموند" البريطانية، في طريقها إلى البحر الأحمر لـ"ضمان احتفاظ المملكة المتحدة بحضور وازن في مواجهة هجمات الحوثيين".