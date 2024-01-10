استشهد 3 صحفيين بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، الأربعاء، ما يرفع عدد شهداء المجال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 115 صحفياً.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان، الأربعاء، "ارتقاء الزملاء أحمد بدير وشريف عكاشة وهبة العبادلة".

وفي بيان سابق، قال المكتب الإعلامي إن "الصحفي بدير الذي يعمل بمؤسسة بوابة الهدف، استشهد في قصف الاحتلال لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (وسط قطاع غزة)".

وبذلك تخطّى عدد الصحفيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم عامي 2021 و2022.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها على غزة، الصحفيين الذين يتمتعون بحصانة القانون الدولي.

ووفقاً لبيانات المنظمات الدولية، قتل 109 من الصحفيين وموظفي الإعلام في عامي 2021 و2022 حول العالم.

أما معطيات المكتب الإعلامي لحكومة غزة، فتشير إلى بلوغ شهداء الصحفيين جراء الهجمات الإسرائيلية فقط 115 صحفياً، ما يكشف أن عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في غزة خلال 3 أشهر، أكثر من إجمالي قتلى الصحفيين في العالم خلال عامي 2021 و2022.

ولأكثر من مرة قال المكتب الحكومي، ومؤسسات حقوقية، إن الجيش ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل "الجرائم" التي يرتكبها بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​