حذّرت قمة العقبة، الأربعاء، التي جمعت ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، من إعادة احتلال أجزاء بقطاع غزة، ومن "الأعمال العدائية" للمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان، صدر عن الديوان الملكي الأردني عقب عقد القمة بين القادة الثلاثة، والتي تعد الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر البيان أن القادة أكدوا "ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل".

وشددوا على "تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دولياً والتصدي لها".

كما أكدوا "رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة".

وحذر القادة الثلاثة من "محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها"، مؤكدين "ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم".

وجدّدوا التأكيد على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكافٍ، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع".

وتناولوا ما يجري بالضفة الغربية، منبّهين من "أعمال عدائية" يقوم بها المستوطنون "المتطرفون" بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والذي قد يؤدي إلى "خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة"، وفق البيان ذاته.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، وما نتج عنها من مواجهات وعمليات قتل واستهداف.

واتفق القادة الثلاثة على إدامة العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين الدول العربية ومع الدول الفاعلة، لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

بينما حذر ملك الأردن من أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة، لافتاً إلى "خطورة الأوضاع التي تتطلب جهداً استثنائياً لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة".

وفي بيان ثان، ذكر الديوان الملكي الأردني، أن عاهل البلاد ودّع الرئيسين السيسي وعباس لدى مغادرتهما العقبة بعد انتهاء القمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​