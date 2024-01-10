أبدت حكومة المملكة المغربية، الأربعاء، استعدادها للتجاوب مع عريضة يعتزم حقوقيون تقديمها لوقف التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في رد متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، على سؤال صحفي في ندوة أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حول اعتزام حقوقيين التقدم بعريضة تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وقال بايتاس، الذي يشغل كذلك منصب وزير مكلّف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة مستعدة للتجاوب مع العريضة ودراستها.

والعريضة هي إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، لكن يُشترط أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن.

وبعد تقديمها يُنتظر أن تقبل بها اللجنة الحكومية المختصة أو ترفضها، وفق القانون المنظم للعرائض.

وأشار بايتاس إلى أن تقديم هذه العريضة يجب أن يجري لدى مصالح وزارته، لأنه من يترأس لجنة العرائض (حكومية).

وأوضح أن العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى المواطنين هذه الإمكانية للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين.

وأعلن أنه سوف يتفاعل مع الطلب ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبّر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال.

بدوره، توقع الحقوقي المغربي عزيز هناوي، أحد أعضاء لجنة العريضة، التفاعل الإيجابي مع العريضة التي تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي عقده أعضاء لجنة العريضة، الأربعاء، بالرباط، قال هناوي إن "قرار قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) تأخر كثيراً، وآن الأوان لاتخاذه أمام حجم المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين".

وكشف عن أن العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة، تجمع توقيعات نحو 10 آلاف مواطن.

ويشهد عديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع أهل قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب فيها المشاركون بقطع العلاقات مع تل أبيب ووقف الحرب وإدخال المساعدات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة رفضتها قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة، وأعقبت ذلك زيارات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة.

وفي 2018، أطلقت الحكومة "لجنة العرائض" لتلقّي طلبات ومقترحات المواطنين، بقصد اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون.​​​​​​​