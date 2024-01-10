تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقترح لصفقة تبادل أسرى جديدة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، فيما أكدت حركة حماس عدم وجود أي مبادرات قبل الوقف الكامل للحرب.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه "جرى تسليم اقتراح جديد لصفقة إطلاق سراح الرهائن إلى إسرائيل من قطر".

وأشارت إلى أنه "حسب الاقتراح، سيُطلق سراح جميع المختطفين على عدة مراحل، معظمها سيأتي قرب نهاية الصفقة وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".

وذكرت القناة أن الاقتراح يتضمن خروج قادة "حماس" من قطاع غزة.

من جانبه، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن "حكومة الاحتلال تمارس تدليساً بشأن ما يُتداول عن مبادرة لتهدئة الشارع".

وأكد أنه "لا مبادرات ما لم يجرِ الحديث عن إنهاء ووقف كامل للحرب".

وحول نزع سلاح المقاومة وخروج قادة حماس من غزة، قال حمدان: "فكرة نزع سلاح المقاومة ساذجة"، مضيفاً: "الحديث عن خروج المقاومة من غزة مجرد وهْم".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن الاقتراح سيُقدَّم إلى مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري السياسي الأمني ​​اللذَين سيجتمعان الليلة لبحث "اليوم التالي" في غزة (عقب انتهاء الحرب).

وفي هذا الصدد، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بالقبول بأي اقتراح.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن العائلات قولها في بيان: "إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي ستُقدَّم إلى مجلس الوزراء هذا المساء تعطي العائلات القلِقة قليلا من الأمل عن مصير أحبّائهم".

وأضافت: "يجب على حكومة الحرب ألا تهتم بأي شيء آخر غير عودة المختطفين.. نطالبهم بالموافقة على أي صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراحهم على الفور أحياء!".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنَّت "حماس" هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت نحو 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس"، بينهم 81 إسرائيليًّا، و23 مواطناً تايلانديّاً، وفلبينيٌّ واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيراً فلسطينيّاً من سجونها و71 أسيرة و169 طفلاً.

وتقدِّر إسرائيل وجود نحو "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.