بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجهود الأمريكية لمعالجة "العنف الإسرائيلي المتطرف" في الضفة الغربية.

أُعلن ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر.

وأوضح البيان أن بلينكن التقى، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله بالضفة الغربية، حيث بحثا "التقلبات المتزايدة في الضفة الغربية والجهود الأمريكية لمعالجة العنف (الإسرائيلي) المتطرف".

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال عملياته العسكرية بالضفة، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، وما نتج عنها من مواجهات وعمليات قتل واستهداف.

كما بحث بلينكن وعباس الجهود الجارية لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة وتسريع وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وشدّد الوزير الأمريكي على موقف بلاده دعم تحويل جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل باستمرار إلى "السلطة" وفقاً للاتفاقيات السابقة.

وأكد كذلك أن "الولايات المتحدة تدعم الخطوات الملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيهما الطرفان بسلام وأمن".

بينما أكد عباس خلال لقاء بلينكن "أهمية الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والخميس الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، بأن أموال المقاصة الفلسطينية سيُبحث تحويلها خلال زيارة بلينكن إلى إسرائيل.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على "أموال المقاصة"، التي تجمعها إسرائيل من الضرائب نيابة عن السلطة مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رفضه تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية.

وتتزامن زيارة بلينكن مع قمة ثلاثية عُقدت، الأربعاء، بمدينة العقبة، وتجمع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، وهي الأولى لهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​