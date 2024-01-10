أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة "لا يوصف"، مشيراً إلى أنّ توزيع المساعدات يُتوقَّع أن يواجه عقبات "يصعب تجاوزها تقريباً"، بعد أشهر من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "ينتظر الناس لمدى ساعات في طوابير ليحصلوا على كمية صغيرة من الماء التي قد تكون ملوّثة، أو الخبز الذي لا يُعدّ مغذياً إذا جرى تناوله وحده".

وأشار إلى أنّ "15 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي"، مضيفاً أنّ "النقص في مياه الشرب والمرافق الصحية والظروف المعيشية المُزرية أوجدت بيئة مثالية لانتشار الأمراض".

وكرّر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار أو أقلّه إنشاء طرق إنسانية آمنة تتيح توزيع المساعدات على نطاق أوسع في الأراضي الفلسطينية.

ولم تعد المناطق الشمالية التي تركزت فيها المعارك خلال الأسابيع الأولى من الحرب بين إسرائيل وحماس، مُتاحة لبعثات منظمة الصحة العالمية منذ 26 ديسمبر/كانون الأول. وتعيّن إلغاء سبع مهمات لعدم وجود ضمانات مرتبطة بسلامة المواكب.

وقال تيدروس إن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال ينطوي على تحديات يصعب تبديدها، فالقيود المشددة على التحرّك بسبب القصف ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات، تمنع منظمة الصحة العالمية وشركاءها من الوصول إلى ما يحتاجون إليه".

وتابع: "نحوز الإمدادات والفِرق والخطط، لكنّ ما نفتقده هو القدرة على التصرّف بها"، داعياً إسرائيل إلى "إعطاء إذن لإيصال المساعدات الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، و"دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​