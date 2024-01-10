سياسة
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انتخاب المغربي عمر زنيبر رئيساً لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024
تفوق ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر زنيبر، على منافسه الجنوب إفريقي، وفاز بمنصب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالمنظمة لعام 2024، بعد حصد 30 صوتاً من أصل 47.
انتخاب المغربي عمر زنيبر رئيساً لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024
المغربي عمر زنيبر رئيساً لمجلس حقوق الإنسان للعام الحالي / صورة: وسائل إعلام مغربية
10 يناير 2024

انتُخب ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر زنيبر، الأربعاء، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان بالمنظمة لعام 2024.

وحصد زنيبر 30 صوتاً من أصل 47، مقابل 17 لممثل جنوب إفريقيا الدائم في الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي، وفق حساب الأمم المتحدة على منصة "إكس".

وعقب فوزه بالمنصب، قال زنيبر: "إنه لشرف للمملكة المغربية ولي أن يجري انتخابي رئيساً لهذا المجلس الموقر في دورته الثامنة عشرة، وهو منصب يخص إفريقيا"، وفقاً لموقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأضاف: "أصبح عليَّ الآن واجب تلبية متطلبات عملنا المشترك التي تعتبر مهمة وجوهرية للغاية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وضمانها على النحو المعترف به عالميّاً".

وبمجرد انتخابه، أصبحت رئاسة السفير زنيبر سارية لينضم إلى نوابه الذين انتُخبوا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، للعمل في مكتب المجلس في العام الجاري.

ونواب رئيس مجلس حقوق الإنسان هم السفير فيبريان روديارد من إندونيسيا، والسفير داريوس ستانيوليس من ليتوانيا، والسفير مارسيلو إليسيو سكابيني ريتشارد من باراجواي، والسفيرة هايدي شروديروس فوكس من فنلندا.

ويشغل زنيبر منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2018. وقبل تعيينه في جنيف، كان يشغل منصب سفير المغرب بألمانيا منذ يناير/كانون الثاني 2012.

وقبل ذلك عمل زنبير سفيراً للمغرب لدى كل من سلوفينيا وسلوفاكيا والنمسا، وكان ممثلاً دائماً لبلاده لدى منظمات دولية بفيينا في يونيو/حزيران 2003.

وخلال مسيرته الدبلوماسية، عمل السفير زنيبر مستشاراً في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ما بين عامي 1989 و1996.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل مواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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