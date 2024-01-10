سياسة
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روسيا.. الكرملين يؤكد الحاجة إلى "اتصال دائم" بين بوتين وأردوغان
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بالحاجة إلى تواصل دائم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن هذا التواصل مهم جدّاً بالنسبة للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
روسيا.. الكرملين يؤكد الحاجة إلى "اتصال دائم" بين بوتين وأردوغان
الكرملين: توجد حاجة إلى تواصل دائم بين بوتين وأردوغان / صورة أرشيفية: AA 
10 يناير 2024

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إنه توجد حاجة إلى أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان "على اتصال دائم".

وأوضح بيسكوف، في تصريح للصحفيين، الأربعاء، أن التواصل بين بوتين وأردوغان "مهم جدّاً بالنسبة للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".

وأضاف أنه لا يوجد تطور في ما يتعلق بموعد الزيارة المقررة للرئيس بوتين إلى تركيا، موضحاً أنه سيجري تحديد ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

وتطرّق إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً: "لا تزال في عملية السلام فجوة.. كييف ترفض فعليّاً المفاوضات ضمن الإطار القانوني. ونحن نواصل العملية العسكرية الخاصة".

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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