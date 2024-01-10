سياسة
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أردوغان: قريبون جدّاً من تحقيق هدفنا بإرسال أول مواطن تركي إلى الفضاء
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراب بلاده من إرسال أول مواطنيها لأداء مهمة علمية إلى الفضاء ضمن برنامج الفضاء التركي، وسيغادر ألبير جيزير افجي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الساعة 01.11 ليلاً بين 17 و18 يناير/كانون الثاني الجاري.
أردوغان: قريبون جدّاً من تحقيق هدفنا بإرسال أول مواطن تركي إلى الفضاء
أردوغان: قريبون جدّاً من تحقيق هدفنا بإرسال أول مواطن إلى الفضاء / صورة: AA
10 يناير 2024

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده اقتربت من إرسال أول مواطنيها في مهمة علمية إلى الفضاء ضمن برنامج الفضاء التركي.

وقال أردوغان، عبر حسابه عبر منصة إكس: "نحن قريبون جدّاً من تحقيق هدفنا، المتمثل في إرسال مواطن إلى الفضاء في مهمة علمية لأول مرة ضمن نطاق برنامجنا الوطني للفضاء. كوني فخورة يا تركيا".

وشارك أردوغان مقطع فيديو عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه أول رائد فضاء تركي، ألبير جيزير افجي، الذي سيخدم في محطة الفضاء الدولية (ISS).

وسيغادر أول رائد فضاء تركي ألبير جيزير افجي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في الساعة 01.11 ليلاً بين 17 و18 يناير.

وسيجري جيزير افجي بعض التجارب في البيئة الفضائية للدراسات العلمية في محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقى لمدة 14 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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