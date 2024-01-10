سياسة
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هيئة الأوراق المالية توافق على إصدار صناديق استثمار البيتكوين الفورية
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صناديق تداول بيتكوين في الأسواق العامة، الأمر الذي سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لصناعة العملات المشفرة التي تحاول منذ أكثر من عقد الوصول إلى هذه المرحلة.
هيئة الأوراق المالية توافق على إصدار صناديق استثمار البيتكوين الفورية
هيئة الأوراق المالية توافق على إصدار صناديق استثمار "بيتكوين" فورية / صورة: Reuters
10 يناير 2024

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أول صناديق تداول بيتكوين في الأسواق العامة، الأمر الذي سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لصناعة العملات المشفرة التي تحاول منذ أكثر من عقد الوصول إلى هذه المرحلة.

وجاءت موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الأربعاء، وهي خطوة قد تحفز الاستثمار في العملة الرقمية.

وكان العديد من مديري الأصول قد تقدموا بطلبات للحصول على صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة منذ عام 2013، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصة رفضتها على أساس أنها ستكون عرضة للتلاعب بالسوق.

ومع ذلك، في أغسطس، وجدت المحكمة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مخطئة في رفض طلب صندوق Bitcoin المتداول في البورصة، مما أجبر الوكالة على إعادة التفكير في موقفها.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في أمر مؤلف من 22 صفحة، إن المنظمين وافقوا على مقترحات لإدراج 11 صندوقًا متداولًا في البورصات الرائدة بما في ذلك بورصة نيويورك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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