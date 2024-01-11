استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة جنين، الخميس، وآخر متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله قبل يومين، ليرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 343 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بـ "استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة جبع قرب جنين".

وفي وقت سابق اليوم، حاصرت قوة إسرائيلية منزلا فلسطينيا في بلدة جبع بعد اقتحام البلدة، وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام. وأشار شهود عيان إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت موقع المنزل، وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا في الحي بشكل كامل.

واستُشهد شابّ مساء الأربعاء متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله قبل يومين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشابّ فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاماً)، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، إثر إصابته بالرصاص الحي في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله قبل يومين، ونُقل على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، قبل أن يُعلَن استشهاده مساء اليوم.

وبسقوط الخطيب يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على فلسطين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 342 في الضفة الغربية، و23357 في قطاع غزة.

اقتحام جنين ومدن الضفة

في السياق ذاته جدّد الجيش الإسرائيلي فجر الخميس اقتحاماته لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة أبرزها جنين (شمال).

وتركزت العمليات الإسرائيلية على مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية. ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وحاصر عدة أحياء، وسط تحليق لطائرات مسيرة في سماء المدينة.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، وسُمعَت أصوات تفجيرات في عدة أحياء. كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية لجنين.

وأوضح الشهود أن "جرافات عسكرية شرعت بتجريف عدة شوارع في المخيم وتدمير ممتلكات، في حين نفّذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية، وعمل على تفتيشها وتخريب محتوياتها والتحقيق ميدانياً مع عشرات المواطنين".

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفجير عبوة محلية الصنع في آليات عسكرية إسرائيلية في الحي الشرقي من جنين.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي فجر الخميس اقتحامات لعدة مدن وبلدات ومخيمات بالضفة، أبرزها في مخيم عقبة جبر قرب أريحا (شرق)، ومدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، ونابلس (شمال).

جرائم المستوطنين

استولى مستوطنون الأربعاء، على كهوف في برية تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن "مجموعة من المستعمرين استولوا على مجموعة كهوف في برّية تقوع تعود لعائلات: البدن، وحميد، وتنوح، وسواركة، حيث أجبرهم الاحتلال على الخروج منها منذ بدء العدوان على شعبنا في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس سياسة التهجير ويتعمّد إجبار المواطنين على ترك أراضيهم، لخلق واقع جديد على الأرض، في ظل انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

في ذات السياق، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 5810، بعد اعتقال 28 شخصاً، منذ مساء الأربعاء، وفق بيان مشترك الخميس، لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مما أسفر عن مقتل 342 فلسطينياً وإصابة نحو 3950 واعتقال 5780، حسب مصادر رسمية.