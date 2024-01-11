قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأربعاء، إن جنوده يخوضون في غزة قتالاً "في منطقة معقَّدة فوق وتحت الأرض"، مع "عدو استعدَّ منذ فترة طويلة بشكل منظم".

جاء ذلك في مقطع مصوَّر بثه حساب الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس، خلال لقاء هاليفي عدداً من الجنود والضباط الذين يقاتلون في قطاع غزة. وقال هاليفي: "يوجد سكان، والكثير من المنازل، ما يجعل المنطقة معقَّدة جداً لخوض قتال فيها".

وتطرق هاليفي إلى واقعة انفجار شاحنة متفجرات في مخيم البريج وسط قطاع غزة، الاثنين، ما أسفر عن مقتل 6 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين. وقال في هذا الصدد: "كانت عملية معقدة جداً، يجب أن نقول إننا نؤدي هنا أعمالاً لم نفعلها في السابق، مَن منكم نفّذ في التدريب عملية تفجير بهذا المستوى المعقَّد، لا أذكر أننا فعلنا ذلك في السابق".

وأضاف: "عندما يحدث لنا شيء غير جيد، وقد حدث هنا، وفقدنا عدداً ليس بالقليل من رجالنا، وأُصيب آخرون، فإن الشيء الوحيد الذي يتبقى لنا كقادة هو أن نتعلم".

ومساء الثلاثاء، كشف تحقيق أوّلي للجيش الإسرائيلي عن أن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية، الاثنين، كانت وراء انفجار نفق وشاحنة محمَّلة بمتفجرات في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 6 من جنوده. وحسب هيئة البث الرسمية، تفيد نتائج التحقيق بأنه "بعد أن وضع جنود سلاح الهندسة القتالية متفجرات في نفق تمهيداً لتفجيره، اكتشفت دبابة إسرائيلية تهديداً بقذائف من أحد المباني، فأطلقت النار عليه"، لكن إحدى قذائف الدبابة أصابت عموداً كهربائياً في مبنى مجاور، ما أسفر عن انفجار النفق وشاحنة المتفجرات، وفق الهيئة.

بلينكن: لا يمكن القضاء على حماس كلياً

قالت قناة عبرية، مساء الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تل أبيب، بأنه "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل".

وأفادت القناة 13 الخاصة بأن بلينكن طرح خلال اجتماعه بمجلس الحرب طلب الولايات المتحدة تطبيق حل الدولتين بصفته رؤية لـ"اليوم التالي" -انتهاء- للحرب في غزة. وأضافت: "قال بلينكن للوزراء: مثلما لديكم طموحات، الفلسطينيون لديهم أيضاً طموحات. عليكم قبول ذلك".

ورداً على ذلك، وحسب القناة، قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إن "85% من الفلسطينيين في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) يؤيدون المجزرة التي وقعت يوم السبت الأسود"، في إشارةٍ إلى هجوم شنَّته حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة إن رسالة بلينكن كانت "أنه إذا لم يُطرح حل الدولتين بوصفه رؤية، فإن إسرائيل لن تتقدم سياسياً، ولا حتى (في ملف التطبيع) مع السعودية". كما قال بلينكن للوزراء بمجلس الحرب الإسرائيلي: "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل"، وفق ذات المصدر.

وتصاعدت المواجهات بين الجانبين عقب اغتيال تل أبيب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، والقيادي الميداني البارز في حزب الله وسام طويل، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته، جنوبي لبنان، في 8 من الشهر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفاً و357 قتيلاً، و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.