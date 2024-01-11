تتجه الأنظار إلى لاهاي، حيث تَعقد محكمة العدل الدولية جلساتها الأولى، اليوم (الخميس)، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.

وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في المحكمة وترفض ولايتها القضائية، فإن إسرائيل وافقت على المثول أمامها من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

وأرسلت إسرائيل قاضياً سابقاً بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل تعليق عملياتها العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواماً.

وتتهم جنوب إفريقيا، إسرائيل بالفشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص، وفقاً لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة مكونة من 17 قاضياً، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف.

ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

تبادل الاتهامات

من جانبه قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أمس (الأربعاء): "معارضتنا المذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وأضاف: "بصفتنا شعباً تجرّع يوماً مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".

في المقابل قال إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأربعاء): "غداً (الخميس)، ستَمْثُل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرية (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاءً سياسياً وقانونياً لنظام (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس المغتصب".

تأييد عربي للدعوى

في السياق أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي، أمس، تأييده الدعوى ضد إسرائيل، وأكد في بيانٍ، الدعمَ بكل السبل للخطوة المتخَذة من جنوب إفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

أما تونس فقالت إنها لن تنضم لأي دعوى تقدَّم ضد إسرائيل "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، لكنها أكدت أنها ستقدم مرافعات شفاهية.

وفلسطينياً، تجمع العشرات، أمس (الأربعاء)، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة لـ"شكر" جنوب إفريقيا على رفعها الدعوى أمام محكمة العدل الدولية.

وصول وفد تركي

ووصل وفد برلماني تركي برئاسة رئيس لجنة العدل بالبرلمان جنيد يوكسل، أمس (الأربعاء)، إلى لاهاي لمتابعة جلسات الاستماع.

ورحب يوكسل بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية مستمرة بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وشدد المسؤول التركي على أهمية الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا لوقف الانتهاكات في غزة من خلال رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل.

وذكر أن "إسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية في الكثير من النقاط"، مؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة أمام القانون الدولي.

وأشار إلى أنهم يتوقعون من المحكمة أن تُصدر "إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية ومنع تفاقم الوضع في أثناء استمرار الدعوى".

وأوضح أن إنهاء الهجمات الإسرائيلية "أمر إلزاميّ، لضمان السلام والأمن الدوليين"، معرباً عن أمله في استكمال المحاكمة في أقرب وقت.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علَّقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير تل أبيب لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 23 ألفاً و357 شهيداً، و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​