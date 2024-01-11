اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً يطالب جماعة الحوثي اليمنية بالوقف الفوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وصاغت الولايات المتحدة واليابان القرار واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.

ويطالب القرار الحوثيين "بالوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

"لعبة سياسية"

تعليقاً على القرار قال محمد علي الحوثي القيادي بالجماعة في منشور على منصة إكس الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر "لعبة سياسية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة هي من يخرق القانون الدولي".

وتابع: "ما تفعله القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجهه سيكون له رد فعل".

وطالب في المقابل "مجلس الأمن بالإفراج فوراً عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي-الأمريكي الذي بات سلاحاً قاتلاً وباتت غزة بسببه تمثّل أكبر سجن يمارَس فيه العقاب الجماعي".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية الأربعاء في بيان، تنفيذها مساء الثلاثاء "عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية وطائرات مسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان" الإسرائيلي.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل قوة مهامّ بحرية تضمّ عدداً من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.