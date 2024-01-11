سياسة
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موسكو تحبط استهداف 3 مقاطعات.. وكييف: قصف فندق بخاركيف فيه فريق الأناضول
ذكر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف الأوكرانية أن روسيا شنت الساعة 22:30 مساء الأربعاء، هجوماً بصواريخ "إس-300" على قضاء كييف في منطقة خاركيف شرقيّ أوكرانيا، مضيفاً أن فندقاً يضم أكثر من 30 مدنياً استُهدف خلال الهجوم، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً.
موسكو تحبط استهداف 3 مقاطعات.. وكييف: قصف فندق بخاركيف فيه فريق الأناضول
جنود أوكرانيون في موقعهم القريب مدينة باخموت الأوكرانية / صورة: AFP
11 يناير 2024

أعلن الجيش الروسي الخميس، أنه أحبط محاولة أوكرانية لاستهداف 3 مقاطعات داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لتنفيذ "هجمات إرهابية" على الأراضي الروسية الليلة الماضية وفجر الخميس. وأشارت الوزارة إلى تدمير طائرات مسيرة في أجواء مقاطعات روستوف وتولا وكالوغا.

ولم يصدر تعليق من الجانب الأوكراني على البيان الروسي.

في المقابل قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف، إن الهجوم الذي استهدف فندقاً يقيم فيه فريق وكالة الأناضول مساء أمس، نُفّذ بصواريخ "إس-300".

وأفاد سينيغوبوف في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، بأن روسيا شنّت الساعة 22.30 مساء الأربعاء هجوماً بصواريخ "إس-300" على قضاء كييف في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وذكر أن فندقاً يضمّ أكثر من 30 مدنياً استُهدف خلال الهجوم، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً بجروح. وأشار إلى أن من بين المصابين مراسلين لمؤسسات إعلامية تركية يقيمون في الفندق.

والأربعاء قال مراسل الأناضول إن صاروخاً استهدف فندق Park Otel الذي يبيت فيه صحفيو الأناضول الذين يتابعون من كثب الحرب الروسية-الأوكرانية من الخطوط الأمامية.

وأفاد بأن مراسل الأناضول ديفيد كاشكاشيشفيلي الذي أصيب بجروح طفيفة والمصورة أوزغه كيزل تمكَّنا من النجاة والخروج من الفندق بوسائلهما الخاصة، ثم نُقلا إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهما في حالة صحية جيدة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً في أوكرانيا، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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