أظهرت نتائج استطلاع للرأي في فرنسا، أن 52% من المواطنين لا يثقون برئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال، الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلفاً للمستقيلة إليزابيث بورن.

وأجرت الاستطلاع شركة "سي إس آي"، لصالح قنوات "CNEWS" و"Europe 1" و"JDD".

وكشفت نتائج الاستطلاع أن أتال يحظى بتأييد كبار السن أكثر من بقية الفئات العمرية، إذ نال ثقة 60% من المشاركين في الاستطلاع من الفئة العمرية فوق 65 عاماً.

وعبّر 45% من الفئة العمرية 35-49 عاماً، عن ثقتهم بأتال، مقابل 41% للفئة العمرية تحت 35 عاماً.

بهذا كشف الاستطلاع أن أتال لا يحظى بثقة 52% من الفرنسيين.

والثلاثاء، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غابرييل أتال رئيساً للوزراء، خلفاً لإليزابيث بورن التي قدّمَت استقالتها الاثنين.

ويُعَدّ أتال (34 عاماً) الذي يشغل منصب وزير التربية منذ يوليو/تموز 2023، أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة في فرنسا محطماً الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس، الذي تَسلَّم المنصب في سن 37 عاماً سنة 1984.