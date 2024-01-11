تَوقَّع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية الخميس، أن تُصدِر محكمة العدل الدولية أمراً قضائياً ضدّ إسرائيل يشمل إجراء تحقيق مستقلّ، في الدعوى التي تقدّمَت بها جنوب إفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وفق إعلام عبري.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس وغداً الجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب إفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تَقدّمَت بها الأولى ضد الثانية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمّهم، قولهم إنه "توجد فرصة حقيقية للغاية بأن توافق المحكمة الدولية على مطالب جنوب إفريقيا، وأن تصدر أمراً قضائياً ضد إسرائيل".

واستدركوا: "من غير المتوقع أن تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ولم توضح الصحيفة طبيعة الأمر القضائي الذي قد يصدر، لكنها نقلت عن المسؤولين أنه "يمكن للمحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإجراء تحقيق مستقل (في تهم جرائم الإبادة)، أو للسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال غزة".

وقفة شكر لجنوب إفريقيا

ووسط تلك التوقعات، نظم مئات الفلسطينيين وقفات في الضفة الغربية تقديراً لخطوة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

ونَظّم الوقفةَ الرئيسية مساء الأربعاء في ميدان نيلسون مانديلا بحي الطيرة في رام الله (وسط)، مجموعةٌ من الفنانين بالتعاون مع بلدية رام الله.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب إفريقيا، وشارك فيها عبر الإنترنت رئيس بلدية جوهانسبرغ كابيلو جامندا، والقائم بأعمال مكتب تمثيل جنوب إفريقيا لدى فلسطين فويو منغواني.

وقال رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس في كلمة خلال الفاعلية إن "عديداً من حكومات العالم ما زالت تدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، وجعل القطاع غير صالح للعيش، إذ اختفت أحياء ومستشفيات ومدارس وجامعات، ومُسحت عائلات بأكملها من السجل المدني".

وأضاف: "لكن الحال ليس كذلك في جنوب إفريقيا التي تُعتبر منارة للأخلاق وتؤمن بالقانون الدولي وتحترمه".

وتابع قسيس: "الدعوى دليل التزام جنوب إفريقيا مبادئ المناضل (الجنوب إفريقي) نيلسون مانديلا (أحد الرموز العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز)، واختبار أخلاقي للمحكمة والعالم، وشعاع أمل نحو تحقيق العدالة".

وطالب المحكمة الدولية بـ"النظر بجدية في الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا"، داعياً الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذا الجهد ضد "الفظائع" التي يرتكبها الاحتلال في غزة. ونظمت وقفات مماثلة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

وبدأت اليوم الخميس أولى جلسات محكمة العدل العليا في لاهاي لبحث دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاء سفير تل أبيب لديها، بشأن الهجمات على القطاع.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 قتيلاً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​