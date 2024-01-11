عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى الخميس للنظر في طلب جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن دعوى جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا أمام المحكمة، إن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول براً وبحراً، وهي جهة احتلال، وشنّت هجوماً كبيراً على القطاع وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

من جانبه، أشار وكيل دولة جنوب إفريقيا أمام المحكمة إلى أن "إسرائيل تُخضِع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري". وأضاف: "شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب".

أما الفريق القانوني لجنوب إفريقيا فقال إن الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، مشيراً إلى أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدّاً وجثث الفلسطينيين تُدفَن في مقابر جماعية.

وأضاف: "مئات العائلات في غزة مُسِحَت بالكامل ولم يبقَ منها أي فرد على قيد الحياة، والجنود الإسرائيليون يلتقطون صوراً لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى".

وتابع الفريق: "ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي حاجة سكانه، وأكثر من 80% من سكان غزة يعانون الجوع، وإسرائيل فرضت عن عمد ظروفاً في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين".

وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أن "الأمراض والجوع يفتكان بقطاع غزة، وإسرائيل تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين المأوى والمياه النظيفة، والمصابون في القطاع محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم".

واستطرد: "إسرائيل ترتكب عنفاً جنسياً بحقّ النساء والأطفال، وأفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخُّل هذه المحكمة".

دعم وتأييد عربي وإسلامي

وأعربت دول عربية وإسلامية عن دعمها وتأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة. ففي إيران وصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس، خطوة جنوب إفريقيا بأنها إجراء "مسؤول وشجاع ومشرف"، وأنه يستند إلى القانون الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي بدعم المبادرة من أجل ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم في غزة. كما دعت المحافل والمنظمات الدولية، بما فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة بالكامل.

من جانبه قال الأمين العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إنه "من الطبيعي والمنطقي أن تؤيّد الجامعة العربية تماماً الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وأعرب أبو الغيط عن التطلّع إلى "حكم عادل جريء يوقف هذه الحرب العدوانية ويضع حدّاً لنزيف الدم الفلسطيني". وشكر جنوب إفريقيا وحكومتها على "اتخاذ هذا الموقف المبدئي الذي يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار".

من جانبه أفاد المتحدث الرسمي باسم الجامعة جمال رشدي، أن أبو الغيط "وجّه المسؤولين بالأمانة العامة بمتابعة المسار القانوني للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل في لاهاي، مع الاستعداد لتقديم الدعم المطلوب بما يخدم القضية ويعزّز الموقف الفلسطيني".

كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي أمس تأييده للدعوى ضد إسرائيل، وأكّد في بيانٍ الدعم بكل السبل للخطوة المتخذة من جنوب إفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

أما تونس فقالت إنها لن تنضمّ إلى أي دعوى تُقدَّم ضد إسرائيل "لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان"، لكنها أكدت أنها ستقدّم مرافعات شفهية.

"مدمرة لإسرائيل"

وافتتحت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرها بأن دعوى جنوب إفريقيا تعد "انحرافاً وأمراً محزناً" لإسرائيل وغالبية الإسرائيليين.

من جهتها أشارت صحيفة "لوتان" السويسرية إلى أن الخارجية الأمريكية وصفت الشكوى المقدمة ضد إسرائيل بأنها "لا أساس لها من الصحة" واعتبرتها وإسرائيل ذات دوافع سياسية، علماً بأن التدابير الأولية بالمحكمة يمكن أن تكون ذات أهمية رمزية كبيرة.

وفي الوثيقة التي أرسلتها تحثّ جنوب إفريقيا المحكمة على أن تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية التي يمكن أن تشكّل أعمال إبادة جماعية، ووقف القتل والتسبب في أضرار نفسية وجسدية خطيرة للفلسطينيين في غزة، وعدم فرض ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى التدمير الجسدي" لسكان غزة.

قلق إسرائيلي

وأشارت لوموند إلى أن إسرائيل هذه المرة لم تقاطع المحكمة، وعينت قاضيا خاصا في لاهاي.

وبعد يومين من جلسات الاستماع والقرار المرتقب للقضاة، يمكن أن تبدأ مرحلة إجرائية أكثر تقنية، يمكن لإسرائيل خلالها الطعن باختصاص المحكمة في هذه القضية، وسيتعين على جنوب أفريقيا وإسرائيل بعد ذلك تقديم مذكراتهما المكتوبة قبل تنظيم جلسات الاستماع بشأن الأسس الموضوعية.

وأشارت "لوتان"، إلى أن اتهام إسرائيل بانتهاك المعاهدة التي اعتمدتها أغلبية ساحقة من الدول عام 1948 في أعقاب الجرائم التي ارتكبها النازيون، ليس بالأمر السهل أن تتقبله إسرائيل.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي علّقَت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير تل أبيب لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفاً و357 شهيداً و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​