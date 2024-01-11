اشتكى أهالي الجنود الإسرائيليين العاملين في المواقع الحدودية الشمالية مع لبنان، الظروف المتردية التي يواجهها الجنود، في وقت يحتدم فيه القتال على الحدود، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الأهالي في حديثهم لإذاعة "كان" الإسرائيلية إن الجنود "ينامون في خيام في منتصف الشتاء، ويرتادون حمامات عفنة أُقيمت في الهواء الطلق، وأحياناً يتعفن أكلهم أيضاً".

وقال أحد الأهالي معلقاً على أولئك الجنود عند الحدود مع لبنان: "كيف يمكنهم أن يعملوا بتركيز في ظروف أسوأ من السجن؟".

وأظهرت إفادات لجنود احتياط بمواقع على الجبهة الشمالية مع لبنان، النقص المتواصل في المعدات ووجبات الطعام وأماكن النوم، والاكتظاظ بالغرف المعدَّة لهم.

كما كشفت الشهادات عن "صورة مثيرة للقلق للظروف المعيشية السيئة التي يعيشها جنود الاحتياط على الجبهة الشمالية".

كانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت الأسابيع الماضية أيضاً، عن أن الجنود العائدين من المعارك البرية في قطاع غزة، يواجهون سلسلة من المشكلات الصحية من بينها تسمُّم المعدة الناتج عن الطعام الذي يذهب إلى الجنود على هيئة تبرعات غذائية، بالإضافة إلى عدوى الالتهابات، بما في ذلك العدوى البكتيرية التي يعانيها الجنود الجرحى الذين أُصيبوا في الحرب وحُوّلوا إلى العلاج الطبيعي.

ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُدعي 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، إذ امتثل أكثر من 300 ألف منهم للخدمة، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وأُطلقت مبادرات لجمعيات يهودية عالمية وحركات إسرائيلية محلية من أجل التبرع لشراء المستلزمات والمعدات للجنود.