أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين.

واستُشهد 8 فلسطينيين جراء قصف متواصل على عدة مناطق شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأعلنت مصادر محلية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 25 آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة المعسكر، غرب خان يونس.

كما أفادت مصادر طبية بسقوط عشرات الشهداء والمصابين في استهداف دبابات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين المتجمهرين في شارع البحر، جنوب غربي غزة، بانتظار وصول شاحنة مساعدات.

واستُشهد الصحفي محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أما وسط القطاع، فقد تعرضت مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي، ومنطقة المغراقة، لقصفٍ مدفعيّ مكثّف.

استهداف الطواقم الصحية

أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، استشهاد مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في قصفٍ إسرائيليّ على سيارة الإسعاف التي كانت تُقلّهم.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس: "لقد أنزل خبر مقتل زملائنا الأعزاء من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أثناء تأدية عملهم المنقِذ للحياة في دير البلح بغزة، الحسرة في قلوبنا جميعاً"، مشددةً على أن "هذا الأمر غير مقبول".

وأضافت أن "فريق الإسعاف بغزة عمل بلا هوادة في ظروف مروعة من أجل التخفيف من معاناة الجرحى والمرضى خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأردفت اللجنة: "ننعى مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فقدان هؤلاء الزملاء المنقِذين للحياة، ونتقدم بخالص تعازينا لعائلاتهم وأحبائهم".

ولفتت إلى أن "القانون الدولي الإنساني واضح في أنه لا يجوز أبداً أن يخسر العاملون في المجال الطبي أرواحهم في أثناء تقديم الدعم لمجتمعاتهم".

وتابعت اللجنة: "نُدين أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية، ويجب على جميع أطراف هذا النزاع احترام المهام الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المستجيبين الأوائل".

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان الأربعاء: "6 شهداء حصيلة استهداف الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في دير البلح، بينهم أربعة من طواقم الجمعية".

وتابعت: "بالإضافة إلى إصابتين كانتا في مركبة الإسعاف واستُشهدا جراء الاستهداف".

كانت الجمعية قد أعلنت "استشهاد 4 أفراد من طواقم الإسعاف التابعة لها، جراء استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في شارع صلاح الدين عند مدخل دير البلح وسط القطاع".

ولأكثر من مرة، استهدف الجيش الإسرائيلي مركبات ومقرات تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والمؤسسات الصحية العاملة في قطاع غزة.

وخلال الحرب المتواصلة في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي كثيراً من المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف، وكانت في البداية تستهدف بشكل أساسي المنشآت الطبية شمالي ووسط القطاع، ثم انتقلت إلى المؤسسات الواقعة جنوباً مع اتساع رقعة المعارك البرية بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مع حركة حماس، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

"غير صالحة للعيش"

وإلى جانب عشرات الآلاف من الشهداء، تسببت آلة الحرب الإسرائيلية في نزوح الآلاف من منازلهم قسراً، وفي دمار واسع بالبنية التحتية، باتت تستحيل معه الحياة، وفق مسؤولين أمميين.

وفي هذا السياق، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا بيتانكور، إن غزة أصبحت "غير صالحة للعيش"، وإن إعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق.

وأشارت بيتانكور إلى "تدمير البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية".

وأضافت: "إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار، والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

اشتباكات مع المقاومة

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شواظ، شرقي مدينة خان يونس، و3 آليات بقذائف الياسين 105، في محيط منطقة بني سهيلا، شرقي مدينة خان يونس، وآلية أخرى بعبوتين مضادتين للدروع.

وقالت "القسام" إنها تمكنت مع "سرايا القدس" من "استهداف غرفة قيادة للعدو شرقي خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما استهدفت "القسام" قوة إسرائيلية في منزل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح شرقي خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 23 ألفاً و357 شهيداً، و59 ألفاً و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​