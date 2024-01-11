تبادلت جماعة حزب الله اللبنانية والجيش الإسرائيلي الخميس القصف، في أحدث جولة من مواجهات متقطعة بينهما بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الجماعة، في بيانين إن عناصرها استهدفت تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة (قبالة بلدة كفركلا اللبنانية) ومحيط موقع البغدادي (قبالة بلدة ميس الجبل اللبنانية) بـ"الأسلحة الصاروخية ‏وحققوا إصابة مباشرة".

فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإطلاق رشقة صواريخ من لبنان على "مستعمرة المطلة"، وتصدت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" لبعض الصواريخ.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي أطلق 7 قذائف على المنطقة بين تلة حمامص والبساتين (جنوب)، فيما سقطت قذيفة فوسفورية وسط بلدة الخيام.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حولا ومركبا ومناطق بلوط ووادي البياض على أطراف حولا.

مقتل اثنين في غارة إسرائيلية

من جانبها قالت الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، المرتبطة بجماعة حزب الله، إن هجوماً إسرائيلياً على مركزٍ للدفاع المدني في جنوب البلاد اليوم الخميس قتل اثنين من المنقذين التابعين لها ودمر سيارة إسعاف.

وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية "استشهاد عنصرين في الدفاع المدني للهيئة جراء قصف إسرائيلي مباشر على مركز إسعاف في بلدة حانين".

وتلك هي المرة الأولى التي يضرب فيها القصف الإسرائيلي مركزاً للطوارئ خلال عمليات لتبادل إطلاق النار عبر الحدود تدور منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وفي وقائع أخرى تعرض مسعفون ومنقذون للإصابة من قصف إسرائيلي لدى محاولتهم الوصول لموقع ضربة أو انتشال ضحايا.

ويرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين في القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان إلى 25 من بينهم أطفال وصحفيون.

كما قُتل 140 على الأقل من مقاتلي حزب الله وتسعة من الجنود على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما خلّف قتلى وجرحي على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وتصاعدت المواجهات، منذ أن اغتالت إسرائيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و6 من كوادرها، في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري.​​​​​​​

كما اغتالت إسرائيل وسام طويل، القيادي الميداني البارز في حزب الله، عبر غارة استهدفت سيارته جنوبي لبنان في 9 من الشهر الجاري.