قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني يتطلع اليوم الخميس، إلى مرافعة جنوب إفريقيا امام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة إسرائيل على "جرائم الإبادة"، معتبرة ذلك حدثاً تاريخياً.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلعون اليوم إلى مرافعة جنوب إفريقيا امام محكمة العدل الدولية، باعتبارها حدثاً تاريخياً لسيرورة النضال الفلسطيني والجنوب إفريقي المشترك في وجه الظلم، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا".

وأضافت أن "المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستخدام كل الأدوات القانونية ومن خلال مؤسسات العدالة الدولية وإنفاذ القانون الدولي، هي المحور الرئيس للاستراتيجية القانونية لدولة فلسطين، وصلب الحراك الدبلوماسي والدولي".

وتابعت: "ما يشجع إسرائيل وأدواتها المختلفة على ارتكاب الجرائم وصولاً الى ارتكاب والتحريض على ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، سببه التخاذل الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبتها، وتماهي بعض الدول في التواطؤ في ارتكاب الجرائم من خلال الفيتو والدعم السياسي والعسكري".

وعبرت الخارجية عن ثقتها بالمرافعة القانونية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وطالبت الدول الشقيقة والصديقة، المتسقة مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي، بدعم جنوب افريقيا وخطوتها أمام محكمة العدل الدولية، وأن تقدم مرافعتها للمحكمة بعد الانتهاء من التدابير الاحترازية، والمؤقتة، انتصاراً للعدالة ومنعاً للإبادة.

حماس تتطلع إلى قرار بوقف العدوان

بدورها، أعربت حركة حماس عن تطلعها إلى أن تصدر محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي قراراً "ينصف الضحايا بوقف العدوان فوراً على⁧ غزة⁩ ومحاسبة مجرمي الحرب (الإسرائيليين)".

جاء ذلك وفق تصريح لعضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم نشرته الحركة على حسابها بمنصة تليغرام.

وقال نعيم: "نرحب بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية اليوم في ⁧لاهاي⁩ بناءً على طلب ⁧جنوب إفريقيا⁩ بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

وأضاف: "نتطلع إلى أن تصدر المحكمة قراراً ينصف الضحايا، بوقف العدوان فوراً على غزة⁩ ومحاسبة مجرمي الحرب".

في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة المحتلة) لالتزاماتها موجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ"ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد "دحض" ما وصفتها بالاتهامات "السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني".

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لاحقاً كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الأربعاء، 23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​