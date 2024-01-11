أعلنت طهران الخميس أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عُمان بناء على "أمر قضائي"، وذلك "رداً" على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن الناقلة ذاتها العام الماضي.

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بأن "القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقّفت ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".

وأتى ذلك بعد ساعات من تأكيد وكالتي أمن بحري بريطانيتين أن مسلّحين صعدوا الى متن سفينة في بحر عُمان على مقربة من إيران، ثم فقد الاتصال بها.

وقالت شركة "إمباير نافيغايشن" اليونانية في بيان إن ناقلة النفط تابعة لها و"تحمل طاقماً مكوناً من 18 فيليبينياً ويوناني واحد". وأوضحت أنها "كانت حمّلت في الأيام الماضية في البصرة (العراق) شحنة من نحو 145 ألف طن من النفط الخام متجهة إلى آليا (تركيا) عبر قناة السويس".

وقالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية "صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين فيما كانت على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية".

وأوضحت أن المسلحين ارتدوا "زياً عسكرياً أسود اللون وأقنعة سوداء" و"أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة"، مشيرة إلى أن الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائياً سابقاً لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة.

وفي بيانها الخميس، أكدت البحرية الإيرانية أنه "في أعقاب الانتهاك المرتكب من السفينة السويس راجان في مايو/أيار 2023 وسرقة النفط الإيراني من الولايات المتحدة، جرى توقيف الناقلة المذكورة، واسمها الجديد سانت نيكولاس، صباح اليوم".

وأشار البيان إلى أن الناقلة كانت "سرقت شحنة النفط العائدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى مواني ذاك البلد وأعطت النفط للولايات المتحدة".

وشددت على أنها وقّفت الناقلة بناء على "أمر قضائي رداً على سرقة النفط (الإيراني) من النظام الأمريكي، وتُنقل إلى مواني الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسليمها إلى السلطات القضائية".

وكانت واشنطن أعلنت في سبتمبر/أيلول 2023 أنها صادرت في أبريل/نيسان من العام ذاته، شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تديرها شركة يونانية ومتّجهة إلى الصين، في واقعة تلاها بعد ذلك بأيام، استيلاء طهران على ناقلتين في منطقة الخليج.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في حينه أن الناقلة كانت "السويس راجان".

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على تصدير النفط الإيراني، وتتهم طهران باللجوء إلى وسائل شتى للتحايل على هذه العقوبات وبيع الخام في الأسواق.