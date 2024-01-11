وقّعت تركيا ورومانيا وبلغاريا، الخميس، اتفاقاً حول خطة مشتركة لإزالة الألغام في البحر الأسود جراء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أشهر من المحادثات بين الدول الثلاث.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره الروماني أنجيل تيلفار، ونائب وزير الدفاع البلغاري أتاناس زابريانوف، شاركوا في حفل التوقيع في إسطنبول.

وقال غولر خلال حفل التوقيع: "نوقّع اتفاقية مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المضادة للألغام في البحر الأسود في إطار المبادرة الثلاثية، التي بدأت بقيادة بلادنا لمعالجة تهديد الألغام في البحر الأسود".

وأضاف الوزير التركي: "بهدف تعزيز تعاوننا الوثيق والتنسيق الحالي من أجل مكافحة أكثر فعالية ضد تهديد الألغام في البحر الأسود، قررنا بشكل مشترك إنشاء بروتوكول بين الدول الثلاث."

وأعرب عن ارتياح تركيا الكبير لاستضافة حفل التوقيع على هذا الاتفاق الذي سيُسهم في الأمن الإقليمي والاستقرار في البحر الأسود.

وقال غولر إن "تركيا تطبق بعناية ومسؤولية ونزاهة اتفاقية مونترو، التي تُعتبر حاسمة للحفاظ على التوازن في البحر الأسود ولها أهمية كبيرة لأمن المنطقة".

وتابع: "في هذا الإطار، توصلنا إلى اتفاق لتشكيل مجموعة عمل لمكافحة الألغام ضد تهديد الألغام المنجرفة في البحر الأسود".

وأكد أن التعاون الذي سيجري إنشاؤه بموجب مذكرة التفاهم سيُقدّم مساهمات كبيرة لسلامة الملاحة في البحر الأسود.

من جانبه رحب حلف الناتو باتفاقية إزالة الألغام في البحر الأسود الموقّعة في إسطنبول.

وقال ديلان وايت، المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي: "نرحب بالعمل المشترك بين بلغاريا ورومانيا وتركيا ضد تهديد الألغام في البحر الأسود".

وأضاف: "هذه مساهمة مهمة نحو مزيد من حرية الملاحة والأمن الغذائي في المنطقة وخارجها".